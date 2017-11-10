日本个股：三菱日联金融集团就美国分支监管权转移起诉纽约监管部门

路透纽约11月9日 - 根据法庭文件，日本最大的银行三菱日联金融集团(MUFG)周三起诉纽约州银行业监管机构，表示已将旗下分支由州一级的监管转为联邦监管，要求纽约州方面不要试图继续实施监管。

纽约州金融服务管理局(New York Department of Financial Services，NYDFS)经常在自己的权限范围内，对银行采取执法行动。MUFG旗下三菱东京日联银行在2013年和2014年同意支付5.65亿美元罚款，因对涉及美国制裁国家的交易处理不当。

美国通货监理局(OCC)在一封日期为11月7日的信中称，同意三菱东京日联银行将四个原来属州一级监管的分支部门转为联邦监管。

这些分支机构位于纽约州、伊利诺伊州、德克萨斯州以及加州。

纽约州监管机构周三发出命令称，三菱东京日联银行及其纽约州分支仍归NYDFS管辖，仍可对其实行得到NYDFS授权的执法行动。

DFS发言人士拒绝置评。

该行在提交曼哈顿联邦法院的诉状中，寻求终止该命令的执行。

三菱东京日联银行称，NYDFS的命令违反美国联邦银行法。该法律规定，OCC的监管权取代州监管机构的权力。

MUFG的一位发言人士称，OCC目前监管其所有的美国银行业务，允许其“简化监管要求”。

OCC的一位发言人称，一家银行选择在州还是联邦监管下运营属于商业决定。

“这样的选择对我们国家的双重银行体系很重要。OCC坚决支持国家的双重银行体系，”该发言人在声明中称。(完) (编译 郑茵/侯雪苹；审校 李爽/戴素萍)