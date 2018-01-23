日本个股：东芝完成出售西屋电气索赔权益，资本基础得到补充

路透东京1月23日 - 东芝周二表示，已经完成出售美国核能子公司西屋电气(Westinghouse Electric)权益的交易，此举使这家日本综合企业得以补充被侵蚀的资本基础，维持上市资格。

东芝将以21.6亿美元将索赔权出售给由Baupost Group牵头的一个对冲基金团体，而这笔交易将为东芝带来税项收益，为该公司资产负债表贡献约4,100亿日圆(37亿美元)。

去年西屋电气的负债让东芝陷入危机，这家困境中的日本公司不得不以180亿美元出售其重要的记忆体晶片业务。东芝是全球第二大NAND记忆体晶片生产商。

东芝还计划在3月31日前以1美元的价格将西屋电气股权转移给加拿大Brookfield Business Partners。这两笔交易将为西屋电气走出破产扫清障碍。

出售索赔权和向海外基金新发行价值6,00亿日圆新股的交易已帮助东芝避免连续两年出现负净值，使其得以保持上市公司身份。

这些资金还意味着东芝完成晶片子公司出售交易的压力缓解。东芝已同意将其出售给美国私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团，但部分股东正敦促东芝重新考虑。

但东芝公司仍致力于在3月末之前完成出售该晶片事业，称需要进一步强化资本基础。(完) (编译 王灿；审校 李婷仪)