日本人事：下任央行总裁应该英语流利且具有沟通技巧--财相麻生太郎

* 英语流利是担任日本央行总裁的一个重要条件--财相麻生

* 支持黑田东彦罕见地连任日本央行总裁

* 黑田东彦的政策有助于减轻通缩--经济再生大臣茂木敏充

路透东京2月13日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，下任日本央行总裁需要懂英语，以应对全球金融问题，认可对现任总裁黑田东彦将获罕见的提名连任的媒体报导。

“能够流利地讲英语是担任这个职位的一个非常重要的条件，”麻生太郎周二向记者称，并表示日本央行总裁需要具有沟通技巧来向国会阐明货币政策，并拥有到海外出差的精力。

黑田东彦曾在2005-2013年担任亚洲开发银行(ADB)总裁，他英语流利，而且众所周知，其在担任ADB总裁和日本政府官员期间，与全球金融高官建立了深厚的联系。

媒体周末报导，一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。消息人士称，安倍政府将于本月稍晚向国会呈交这一提名。

许多市场人士已预期安倍将提名黑田续任央行总裁。安倍此前经常在议会赞许黑田的政策创造了更多就业机会且提振通胀。

不过，安倍周二在议会中被反对党议员问及媒体报导时，表示尚未决定下任总裁人选。

日本经济再生大臣茂木敏充周二被问及有关黑田东彦将被再次任命的报导。他对记者说日本央行的超宽松货币政策帮助根除了日本的通缩心态。

“重要的是维系安倍政府的(经济政策)基本立场，”他说。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 徐文焰)