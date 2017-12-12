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2017年12月12日 / 凌晨4点41分 / 2 天前

日本债市：五年期公债标售需求强劲助公债持稳，关注美联储利率决定

2 分钟阅读

    路透东京12月12日 - 日本公债周二持稳，受五年期公债标售需求强劲支撑，投资者等着从明天的美国货币政策决定中寻找指引。

    指标10年期日债收益率              持平于0.045%，10年期日债期货        午后涨0.03点至150.93。

    整体而言，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布货币政策决定前，公债市场参与者保持观望。外界普遍预计美联储将升息，美国联邦基金利率期货走势也显示3月份升息可能性约为60%。

    五年期日债收益率             持稳在负0.120%。
    
    财务省标售2.2万亿日圆五年期日债，票息为0.10%。大约83.4736%的投标以最低得标价101.02中标。
    
    周二，20年期日债收益率              持平于0.565%，30年期日债收益率              报0.815%。
    
    日本央行周二公布的数据显示，11月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长3.5%，创下九年来最大增幅
，显示全球大宗商品成本上扬正带动企业费用增加。            
    
                    
                                              当日涨跌   上日            
                                    最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.155%     +0.0   -0.155%                
    五年期公债                      -0.120%     +0.0   -0.120%                
    10年期公债                       0.045%     +0.0    0.045%                
    20年期公债                       0.565%     +0.0    0.565%                
    30年期公债                       0.815%     +0.0    0.815%                
    10年期公债期货                   150.93    +0.03    150.90                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王灿/孙茉莉; 审校 许娜/艾茂林)

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