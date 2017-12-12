日本债市：五年期公债标售需求强劲助公债持稳，关注美联储利率决定

路透东京12月12日 - 日本公债周二持稳，受五年期公债标售需求强劲支撑，投资者等着从明天的美国货币政策决定中寻找指引。 指标10年期日债收益率 持平于0.045%，10年期日债期货 午后涨0.03点至150.93。 整体而言，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布货币政策决定前，公债市场参与者保持观望。外界普遍预计美联储将升息，美国联邦基金利率期货走势也显示3月份升息可能性约为60%。 五年期日债收益率 持稳在负0.120%。 财务省标售2.2万亿日圆五年期日债，票息为0.10%。大约83.4736%的投标以最低得标价101.02中标。 周二，20年期日债收益率 持平于0.565%，30年期日债收益率 报0.815%。 日本央行周二公布的数据显示，11月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长3.5%，创下九年来最大增幅 ，显示全球大宗商品成本上扬正带动企业费用增加。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +0.0 -0.155% 五年期公债 -0.120% +0.0 -0.120% 10年期公债 0.045% +0.0 0.045% 20年期公债 0.565% +0.0 0.565% 30年期公债 0.815% +0.0 0.815% 10年期公债期货 150.93 +0.03 150.90 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王灿/孙茉莉; 审校 许娜/艾茂林)