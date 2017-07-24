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15 天前
日本债市：价格随美欧市场微涨，尽管央行削减5-10年期日债购买规模
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2017年7月24日 / 早上6点32分 / 15 天前

日本债市：价格随美欧市场微涨，尽管央行削减5-10年期日债购买规模

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京7月24日 - 日本公债价格周四微幅上升，受到海外债市持坚支撑，尽管此前日本央行在市场操作中削减了5-10年日债购买规模。
    
    10年期日债期货        上升0.03点至150.25，此前美欧债价格上涨，因市场揣测欧元走强可能导致欧洲央行难以回撤其刺激计划。
    
    日本指标10年期公债收益率              持平于0.065%，齐平周五所及三周低位。

    日本央行周一将五至10年期公债购买规模从此前的5,000亿日圆下调至4,700亿日圆。
    
    日本一经纪商的交易员称，“如果日本央行将购债规模进一步下调至4,500亿日圆，我不会感到意外，”
    
    在周二标售40年期公债前，较长期公债下跌。
    
    日本30年期公债收益率              涨0.5个基点，至0.865%。

    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     +0.5   -0.120%
    五年期公债                      -0.065%     +0.0   -0.065%
    10年期公债                       0.065%     +0.0    0.065%
    20年期公债                       0.585%     +0.0    0.585%
    30年期公债                       0.865%     +0.5    0.860%
    10年期公债期货                   150.25    +0.03    150.22
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/于春红; 审校 张若琪/张明钧/孙茉莉)

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