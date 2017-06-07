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日本债市：供应过剩忧虑令短债走势低迷，风险厌恶情绪则提振长债
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2017年6月7日 / 凌晨5点47分 / 2 个月前

日本债市：供应过剩忧虑令短债走势低迷，风险厌恶情绪则提振长债

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京6月7日 - 短期日本公债价格周三走疲，受供应过剩的忧虑拖累。与此同时，风险厌恶情绪扩散至更广泛的金融市场，提振了长期公债价格。
    
    两年期日债收益率             上涨2.5个基点，报负0.120%，为去年11月中以来最高。
    
    两年期日债在近期遭遇阻力，因日本央行近来在例行购债操作时削减了短债的购买规模，以期改善市场流动性。受大规模购债计划影响，市场流动性近乎枯竭。

    为周四2.2万亿日圆五年期公债标债腾出空间的市场人士卖盘，也使短券受压。五年期
公债收益率升1个基点至负0.100%，为2月底以来最高。
    
    另一方面，长天期日债则从美国公债寻求指引，指标美国公债收益率隔夜跌至七个月低
点，市场等待周四的英国大选、欧洲央行政策会议和美国联邦调查局(FBI)前局长科米在参
议院一委员会作证。
    
    日本央行周三进行例行购债操作，共买入7,500亿日圆剩余期限五年至超过25年的日债
，也令超长天期券种受到支撑。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.120%     +2.5   -0.145%
    五年期公债                      -0.100%     +1.0   -0.110%
    10年期公债                       0.045%     +0.5    0.040%
    20年期公债                       0.545%     -1.0    0.555%
    30年期公债                       0.800%     -0.5    0.805%
    10年期公债期货                   150.74    -0.05    150.79
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 蔡美珍/杜明霞)

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