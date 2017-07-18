FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
21 天前
日本债市：公债价格上升，受助于欧美债市的涨势
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月18日 / 早上7点32分 / 21 天前

日本债市：公债价格上升，受助于欧美债市的涨势

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京7月18日 - 日本公债周二上涨，受助于美国和欧洲债券的上涨态势，另外日本央行本月稍早做出的将抑制收益率上升的表态，也扶助市场。
    
    10年期公债期货        小升0.14点至150.17，10年期公债收益率              跌0.5个基点至0.070%，为6月30日以来最低。

    因美国周五公布的通胀及零售销售数据疲软，美国公债价格在日本长周末假期期间上涨
，令日债寻获支撑。日本金融市场周一逢假日休市。
    
    本月稍早，日本央行扩大买进日债并进行特别购债操作，藉以遏止日债收益率升势，凸
显出其致力于维持10年期公债收益率在零附近的强烈决心。
    
    日本央行周二购买五年至10年期日债时维持买进规模于上调后的5,000亿日圆，前几个
月的买入规模则为4,500亿日圆。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.110%     +0.0   -0.110%
    五年期公债                      -0.055%     -0.5   -0.050%
    10年期公债                       0.070%     -0.5    0.075%
    20年期公债                       0.585%     -1.0    0.595%
    30年期公债                       0.860%     -0.5    0.865%
    10年期公债期货                   150.17    +0.14    150.03
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林/王兴亚)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below