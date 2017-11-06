日本债市：公债价格上涨，因在长周末假期后投资者空头回补

路透东京11月6日 - 日本公债价格周一上涨，指标公债收益率(殖利率)跌至逾一个月低点，因在长周末假期后，日债投资者空头回补。 指标10年期现货日债收益率 跌2.5个基点，至9月26日以来最低点0.025%。 10年期公债期货合约 涨0.40点收报150.92，创下日本央行在2016年9月采行“收益率曲线控制”政策以来的最大单日涨幅。 30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.820%，40年期日债收益率 跌3.5个基点，至1.005%。 日本金融市场上周五因假期休市。 “投资人今天回补空头部位，因为好几个因素影响，包括鲍威尔被提名(接任美联储主席)，以及英国央行的(升息)决定，”柏瑞投资固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 “这些事有点触发了现货债券的空头回补，”他称。“如果你去看德债及英债，它们比日债更早上涨，所以看起来日债对市场环境的反应比较缓慢，然后突然今天日债醒了过来。” 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.185% -2.0 -0.165% 五年期公债 -0.120% -2.0 -0.100% 10年期公债 0.025% -2.5 0.050% 20年期公债 0.565% -2.0 0.585% 30年期公债 0.820% -2.5 0.845% 10年期公债期货 150.92 +0.40 150.52 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 于春红/刘秀红/蔡美珍)