FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本债市：公债价格上涨，因在长周末假期后投资者空头回补
频道
专题
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
特朗普亚洲行
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
中国财经
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
深度分析
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月6日 / 早上7点17分 / 1 天前

日本债市：公债价格上涨，因在长周末假期后投资者空头回补

2 分钟阅读

    路透东京11月6日 - 日本公债价格周一上涨，指标公债收益率(殖利率)跌至逾一个月低点，因在长周末假期后，日债投资者空头回补。
    
    指标10年期现货日债收益率              跌2.5个基点，至9月26日以来最低点0.025%。
    
    10年期公债期货合约        涨0.40点收报150.92，创下日本央行在2016年9月采行“收益率曲线控制”政策以来的最大单日涨幅。

    30年期日债收益率              跌2.5个基点，至0.820%，40年期日债收益率              跌3.5个基点，至1.005%。
    
    日本金融市场上周五因假期休市。
    
    “投资人今天回补空头部位，因为好几个因素影响，包括鲍威尔被提名(接任美联储主席)，以及英国央行的(升息)决定，”柏瑞投资固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。
    
    “这些事有点触发了现货债券的空头回补，”他称。“如果你去看德债及英债，它们比日债更早上涨，所以看起来日债对市场环境的反应比较缓慢，然后突然今天日债醒了过来。”
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.185%     -2.0   -0.165%
    五年期公债                      -0.120%     -2.0   -0.100%
    10年期公债                       0.025%     -2.5    0.050%
    20年期公债                       0.565%     -2.0    0.585%
    30年期公债                       0.820%     -2.5    0.845%
    10年期公债期货                   150.92    +0.40    150.52
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 于春红/刘秀红/蔡美珍)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below