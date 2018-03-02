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March 2, 2018 / 3:32 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格上涨，因特朗普对钢铁和铝征税计划打压股市

1 分钟阅读

路透东京3月2日 - 日本公债价格周五全线上涨，此前美国总统特朗普计划对钢铁和铝征收关税，让全球股市感到不安，进而提振避险需求。

五年期日债收益率(殖利率)跌0.5个基点至负0.120%，10年期公债收益率跌0.5个基点至0.045%，30年期公债收益率下滑1个基点至0.740%。

日股日经指数早盘下挫2.89%，提振了日债，此前美国总统特朗普决定对进口钢铝产品征收高额关税，引发了有关爆发全球贸易战的担忧。

日本央行周五进行常规购债操作，亦支撑日债。央行计划购买1.03万亿日圆(97.1亿美元)的1-10年期日债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.165% +0.0 -0.165%

五年期公债 -0.120% -0.5 -0.115%

10年期公债 0.045% -0.5 0.050%

20年期公债 0.530% -1.0 0.540%

30年期公债 0.740% -1.0 0.750%

10年期公债期货 151.11 +0.16 150.95

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王丽鑫/王琛；审校 龚芳/蔡美珍)

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