日本债市：公债价格上涨，因20年期公债标售需求强劲

路透东京7月13日 - 日本公债周四上涨，受20年期日债标售中需求强劲以及美国公债收益率(殖利率)下降的提振；此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话并不像一些人预期的那么鹰派。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 收益率小幅下降0.5个基点至0.080%，9月10年期日本公债期货合约 涨0.15至150.03。 超长期债方面，20年期公债收益率 下降2.5个基点至0.600%，30年期公债收益率 下降3.5个基点至0.855%。 日本财务省发售1万亿日圆，票息为0.60%的20年期公债，大约34.8784%以最低价格99.80得标。 这次标债投标倍数为4.19倍，高于上次的3.98倍。 日本公债市场也因美国公债价格上涨而受到提振，美债收益率周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话压制了今明两年的升息预期，因她对通胀仍持谨慎看法。 美国10年期公债收益率 周四在亚洲交易时段报2.312%，低于周三收盘价2.327%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.110% 五年期公债 -0.045% +0.0 -0.045% 10年期公债 0.080% -0.5 0.085% 20年期公债 0.600% -2.5 0.625% 30年期公债 0.855% -3.5 0.890% 10年期公债期货 150.03 +0.15 149.88 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/于春红; 审校 王洋/张若琪)