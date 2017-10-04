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日本债市：公债价格上涨，投资者回补空头部位
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#亚洲
2017年10月4日 / 早上7点12分 / 17 天前

日本债市：公债价格上涨，投资者回补空头部位

2 分钟阅读

    路透东京10月4日 - 日本政府公债价格周三上涨，投资者趁机买进此前下跌的债券，上日10年券销售结果令人失望。
    
    日本指标10年期公债收益率              跌1.5个基点至0.055%，脱离上日所及高点0.080%，后者为7月26日来最高。
    
    10年期日债期货        收高0.25点报150.48。     

    柏瑞投资驻东京的固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称，“这主要是空头回补带来的涨势，后续可能将进一步上涨，”
    
    他补充称，“在日本财年的下半年伊始，银行业明显再度买入，”
    
    在上一交易日10年期公债标售结果不佳后，一些投资者可能在逢低吸纳。
    
    在超长期日债中，20年期公债收益率              跌1.5个基点至0.580%，30年期公债收益率              下滑1个基点至0.870%。
    
    日本央行的例行买债操作周三支撑了市场人气， 日本央行继续以同前几次操作一样的数量买入公债。
    
    

    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.135%     -1.5   -0.120%
    五年期公债                      -0.095%     -2.0   -0.075%
    10年期公债                       0.055%     -1.5    0.070%
    20年期公债                       0.580%     -1.5    0.595%
    30年期公债                       0.870%     -1.0    0.880%
    10年期公债期货                   150.48    +0.25    150.23
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/于春红; 审校 王洋/高琦)

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