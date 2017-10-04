日本债市：公债价格上涨，投资者回补空头部位

路透东京10月4日 - 日本政府公债价格周三上涨，投资者趁机买进此前下跌的债券，上日10年券销售结果令人失望。 日本指标10年期公债收益率 跌1.5个基点至0.055%，脱离上日所及高点0.080%，后者为7月26日来最高。 10年期日债期货 收高0.25点报150.48。 柏瑞投资驻东京的固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称，“这主要是空头回补带来的涨势，后续可能将进一步上涨，” 他补充称，“在日本财年的下半年伊始，银行业明显再度买入，” 在上一交易日10年期公债标售结果不佳后，一些投资者可能在逢低吸纳。 在超长期日债中，20年期公债收益率 跌1.5个基点至0.580%，30年期公债收益率 下滑1个基点至0.870%。 日本央行的例行买债操作周三支撑了市场人气， 日本央行继续以同前几次操作一样的数量买入公债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% -1.5 -0.120% 五年期公债 -0.095% -2.0 -0.075% 10年期公债 0.055% -1.5 0.070% 20年期公债 0.580% -1.5 0.595% 30年期公债 0.870% -1.0 0.880% 10年期公债期货 150.48 +0.25 150.23 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/于春红; 审校 王洋/高琦)