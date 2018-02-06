日本债市：公债价格上涨，日股大跌打击冒险情绪

路透东京2月6日 - 日本公债价格周二上涨，因日股大跌促使投资者涌入债市寻求避险。 日本五年期公债收益率 跌0.5个基点，报负0.090%。 指标10年期日本公债收益率 跌0.5个基点至0.075%，此前触及1月11日以来最低位0.065%。 10年期日债收益率追随全球收益率升势，在接近1月底时触及七个月高点0.095%，但周二下跌，因全球股市重挫导致公债收益率回吐近来的涨势。 考虑到股市的下跌程度，日债收益率的跌势较为有限。日经指数 周二一度下跌逾7%。 “和美国和欧元区公债收益率不同，日债收益率原本就没有上涨太多，因日本央行明确表示，打算抑制收益率上涨，”瑞穗证券的资深市场分析师Tetsuya Matsunaga说。 “这是日债收益率跌幅不大的原因之一。与其他公债相比，日债的吸引力也较小，这也抑制了投资者需求，并抑制了收益率跌势。” 受日本央行收益率曲线控制计划影响，10年期日债收益率牢牢处于0.1%下方。相比之下，美国10年期公债收益率 周二报2.692%，尽管已从周一创下的四年高位2.885%回落。 日股日经指数周二收跌4.73%，美国股市周一创四年来最惨跌势，因投资者担忧公债收益率上涨和通胀可能攀升。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.145% -0.5 -0.140% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.075% -0.5 0.080% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.810% -0.5 0.815% 10年期公债期货 150.48 +0.16 150.32 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 艾茂林/汪红英；审校 张若琪/孙茉莉)