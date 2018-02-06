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February 6, 2018 / 6:27 AM / 更新于 17 hours ago

日本债市：公债价格上涨，日股大跌打击冒险情绪

2 分钟阅读

    路透东京2月6日 - 日本公债价格周二上涨，因日股大跌促使投资者涌入债市寻求避险。
    
    日本五年期公债收益率             跌0.5个基点，报负0.090%。
    
    指标10年期日本公债收益率              跌0.5个基点至0.075%，此前触及1月11日以来最低位0.065%。

    10年期日债收益率追随全球收益率升势，在接近1月底时触及七个月高点0.095%，但周二下跌，因全球股市重挫导致公债收益率回吐近来的涨势。
    
    考虑到股市的下跌程度，日债收益率的跌势较为有限。日经指数       周二一度下跌逾7%。
    
    “和美国和欧元区公债收益率不同，日债收益率原本就没有上涨太多，因日本央行明确表示，打算抑制收益率上涨，”瑞穗证券的资深市场分析师Tetsuya Matsunaga说。
    
    “这是日债收益率跌幅不大的原因之一。与其他公债相比，日债的吸引力也较小，这也抑制了投资者需求，并抑制了收益率跌势。”
    
    受日本央行收益率曲线控制计划影响，10年期日债收益率牢牢处于0.1%下方。相比之下，美国10年期公债收益率              周二报2.692%，尽管已从周一创下的四年高位2.885%回落。
    
    日股日经指数周二收跌4.73%，美国股市周一创四年来最惨跌势，因投资者担忧公债收益率上涨和通胀可能攀升。

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.145%     -0.5   -0.140%
    五年期公债                      -0.090%     -0.5   -0.085%
    10年期公债                       0.075%     -0.5    0.080%
    20年期公债                       0.585%     +0.0    0.585%
    30年期公债                       0.810%     -0.5    0.815%
    10年期公债期货                   150.48    +0.16    150.32
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 艾茂林/汪红英；审校 张若琪/孙茉莉)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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