日本债市：公债价格上涨，此前特朗普强势美元言论提振美国公债

路透东京1月26日 - 日本公债价格周五上涨，追随美国债市涨势，此前7年期公债标售结果强劲，且美国总统特朗普称他希望看到强势美元。 10年期日本公债期货 上涨0.08点至150.42，创下九周来首次周线上涨。 强劲的经济增长推动全球债券收益率上升，日本央行本月初削减长期债券购买规模，均令日本债市承压。 但过去八周的累计跌幅相对较小，因日本央行将10年期日债收益率目标设在零附近。 10年期日债收益率 跌0.5个基点至0.075%，20年期日债收益率 跌1.0个基点 至0.580%，30年期日债收益率 跌1.0个基点至0.810%。 日债价格上涨，因美债在特朗普发表有关美元的言论后反弹；特朗普的讲话与美国财长努钦一天前的言论 相悖。 市场对日本通胀数据没什么反应。数据显示，日本12月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%， 一如预期。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.130% +0.5 -0.135% 五年期公债 -0.080% +0.0 -0.080% 10年期公债 0.075% -0.5 0.080% 20年期公债 0.580% -1.0 0.590% 30年期公债 0.810% -1.0 0.820% 10年期公债期货 150.42 +0.08 150.34 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王灿/王琛；审校 王洋/许娜)