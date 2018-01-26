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January 26, 2018 / 6:55 AM / 3 days ago

日本债市：公债价格上涨，此前特朗普强势美元言论提振美国公债

2 分钟阅读

    路透东京1月26日 - 日本公债价格周五上涨，追随美国债市涨势，此前7年期公债标售结果强劲，且美国总统特朗普称他希望看到强势美元。

    10年期日本公债期货        上涨0.08点至150.42，创下九周来首次周线上涨。

    强劲的经济增长推动全球债券收益率上升，日本央行本月初削减长期债券购买规模，均令日本债市承压。

    但过去八周的累计跌幅相对较小，因日本央行将10年期日债收益率目标设在零附近。
    
    10年期日债收益率              跌0.5个基点至0.075%，20年期日债收益率              跌1.0个基点
至0.580%，30年期日债收益率              跌1.0个基点至0.810%。
    
    日债价格上涨，因美债在特朗普发表有关美元的言论后反弹；特朗普的讲话与美国财长努钦一天前的言论
相悖。
    
    市场对日本通胀数据没什么反应。数据显示，日本12月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，
一如预期。                 
                    
                                              当日涨跌   上日                
                                   最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.130%     +0.5   -0.135%                
    五年期公债                      -0.080%     +0.0   -0.080%                
    10年期公债                       0.075%     -0.5    0.080%                
    20年期公债                       0.580%     -1.0    0.590%                
    30年期公债                       0.810%     -1.0    0.820%                
    10年期公债期货                   150.42    +0.08    150.34                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王灿/王琛；审校 王洋/许娜)
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