日本债市：公债价格上涨，自美债走势寻得指引

路透东京6月9日 - 日本政府公债周五上涨，日债收益率自美债走势中寻得指引，并脱离上日所及的数月高点。 10年期日债收益率 跌1.5个基点至0.050%，上日一度涨至高点0.075%，为3月中以来最高。 近月10年期日债期货 涨0.13点，报150.60。 投资人关注焦点仍在海外事件，英国执政保守党在大选中痛失议会多数席次地位，政局陷入动荡，可能打乱英国退欧谈判。 英国大选出口民调显示保守党无法取得过半数席次后，美国10年期公债期货在盘后交易上扬。 美国10年期公债收益率 在亚洲盘报2.188%，低于周四美国收盘位2.194%。 20年期日债收益率 跌2个基点，至0.560%，30年期日债收益率 跌1.5个基点至0.825%。上日双双触及5月中以来高位，分别为0.585%及0.845%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% -0.5 -0.105% 五年期公债 -0.085% -1.0 -0.075% 10年期公债 0.050% -1.5 0.065% 20年期公债 0.560% -2.0 0.580% 30年期公债 0.825% -1.5 0.840% 10年期公债期货 150.60 +0.13 150.47 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 王洋/艾茂林)