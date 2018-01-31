日本债市：公债价格上涨，10年债收益率脱离六个半月高点

路透东京1月31日 - 日本公债价格周三小幅上涨，此前日本央行提高公债购买规模，被认为是打击公债收益率(殖利率)续升的警示。 日本央行周五起增加剩余期限为三至五年的公债购买规模，从9月以来所维持的3,000亿日圆增至3,300亿日圆(30.3亿美元)。 10年期日债收益率周二上升至六个半月高点0.095%，接近外界普遍认为央行防守的水平0.11%。日本央行政策指引是将10年期公债收益率控制在“零左右”。 日本央行此举让市场略感意外，市场人士原本预期央行的市场操作将维持现状。 日本央行周三维持其他三种剩余天期公债的购买规模--包括剩余期限1-3年、10-25年和25-40年。 10年期日本公债期货 扩大涨幅至150.27，日内升0.10点。指标10年期现货公债收益率JP10YTN=J BTC下降0.5个基点至0.085%。 五年期公债收益率 下降0.5个基点至负0.080%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 五年期公债 -0.080% -0.5 -0.075% 10年期公债 0.085% -0.5 0.090% 20年期公债 0.590% -0.5 0.595% 30年期公债 0.815% +0.0 0.815% 10年期公债期货 150.30 +0.13 150.17 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/许娜)