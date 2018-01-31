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January 31, 2018 / 2:22 AM / 3 days ago

日本债市：公债价格上涨，10年债收益率脱离六个半月高点

2 分钟阅读

    路透东京1月31日 - 日本公债价格周三小幅上涨，此前日本央行提高公债购买规模，被认为是打击公债收益率(殖利率)续升的警示。
    
    日本央行周五起增加剩余期限为三至五年的公债购买规模，从9月以来所维持的3,000亿日圆增至3,300亿日圆(30.3亿美元)。            
    
    10年期日债收益率周二上升至六个半月高点0.095%，接近外界普遍认为央行防守的水平0.11%。日本央行政策指引是将10年期公债收益率控制在“零左右”。

    日本央行此举让市场略感意外，市场人士原本预期央行的市场操作将维持现状。
    
    日本央行周三维持其他三种剩余天期公债的购买规模--包括剩余期限1-3年、10-25年和25-40年。
    
    10年期日本公债期货        扩大涨幅至150.27，日内升0.10点。指标10年期现货公债收益率JP10YTN=J
BTC下降0.5个基点至0.085%。
    
    五年期公债收益率             下降0.5个基点至负0.080%。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.135%     +0.0   -0.135%
    五年期公债                      -0.080%     -0.5   -0.075%
    10年期公债                       0.085%     -0.5    0.090%
    20年期公债                       0.590%     -0.5    0.595%
    30年期公债                       0.815%     +0.0    0.815%
    10年期公债期货                   150.30    +0.13    150.17
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/许娜)
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