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January 25, 2018 / 5:03 AM / a day ago

日本债市：公债价格下滑，但公债标售旺盛需求和日股下跌限制跌势

1 分钟阅读

    路透东京1月25日 - 日本公债价格周四下滑，此前美国财长努钦支持美元走软的讲话打压美债价格回落。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率)              上涨1个基点至0.0805%，30年期日债收益率              升0.5个基点至0.825%。
    
    日债价格跌势有限，因20年期公债标售吸引到旺盛需求且日股下跌。

    周四1万亿日圆(91.7亿美元)20年期日债标售的投标倍数为4.17倍，略高于过去10次发
售该天期券种的投标倍数均值4.12倍。
    
    日股日经指数       跌至10日低点，因日圆走强打击出口股。
    
    努钦的评论令人担忧，美元疲软可能打压海外投资者对美国债券的需求。隔夜美国公债
受此忧虑所伤。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.135%     +0.5   -0.140%
    五年期公债                      -0.075%     +1.0   -0.085%
    10年期公债                       0.085%     +1.0    0.075%
    20年期公债                       0.595%     +0.5    0.590%
    30年期公债                       0.825%     +0.5    0.820%
    10年期公债期货                   150.32    -0.09    150.41
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 李爽/张涛)
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