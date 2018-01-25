日本债市：公债价格下滑，但公债标售旺盛需求和日股下跌限制跌势

路透东京1月25日 - 日本公债价格周四下滑，此前美国财长努钦支持美元走软的讲话打压美债价格回落。 指标10年期日债收益率(殖利率) 上涨1个基点至0.0805%，30年期日债收益率 升0.5个基点至0.825%。 日债价格跌势有限，因20年期公债标售吸引到旺盛需求且日股下跌。 周四1万亿日圆(91.7亿美元)20年期日债标售的投标倍数为4.17倍，略高于过去10次发 售该天期券种的投标倍数均值4.12倍。 日股日经指数 跌至10日低点，因日圆走强打击出口股。 努钦的评论令人担忧，美元疲软可能打压海外投资者对美国债券的需求。隔夜美国公债 受此忧虑所伤。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +0.5 -0.140% 五年期公债 -0.075% +1.0 -0.085% 10年期公债 0.085% +1.0 0.075% 20年期公债 0.595% +0.5 0.590% 30年期公债 0.825% +0.5 0.820% 10年期公债期货 150.32 -0.09 150.41 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 李爽/张涛)