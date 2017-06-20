FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
日本债市：公债价格下滑，因日股上涨及美债回落
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月20日 / 凌晨4点30分 / 2 个月前

日本债市：公债价格下滑，因日股上涨及美债回落

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京6月20日 - 日本公债价格周二下滑，日股上涨以及隔夜美国公债价格回落给日本债券带来压力，但加强流动性标售中的强劲需求帮助限制了日债跌幅。
    
    指标10年期日本公债收益率(殖利率)              上涨0.5个基点至0.055%。20年期公债收益率              最新持平于0.560%，此前升至0.570%。

    日本财务省周二标售5,000亿日圆非指标期债券。此次标售吸引了投资者的空头回补需求。财务省定期进行这类旨在提高市场流动的标售。
    
    日经指数       涨至近两年高点，受日圆走软及隔夜标准普尔500指数      和道琼工业指数      创下纪录高点提振。
    
    美国公债周一下跌，此前纽约联邦储备银行总裁杜德利就货币政策发表鹰派讲话，提振对美联储将继续加息的预期。

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.120%
    五年期公债                      -0.075%     +0.5   -0.080%
    10年期公债                       0.055%     +0.5    0.050%
    20年期公债                       0.560%     +0.0    0.560%
    30年期公债                       0.805%     -0.5    0.810%
    10年期公债期货                   150.40    -0.02    150.42
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 杜明霞/刘秀红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below