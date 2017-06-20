日本债市：公债价格下滑，因日股上涨及美债回落

路透东京6月20日 - 日本公债价格周二下滑，日股上涨以及隔夜美国公债价格回落给日本债券带来压力，但加强流动性标售中的强劲需求帮助限制了日债跌幅。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点至0.055%。20年期公债收益率 最新持平于0.560%，此前升至0.570%。 日本财务省周二标售5,000亿日圆非指标期债券。此次标售吸引了投资者的空头回补需求。财务省定期进行这类旨在提高市场流动的标售。 日经指数 涨至近两年高点，受日圆走软及隔夜标准普尔500指数 和道琼工业指数 创下纪录高点提振。 美国公债周一下跌，此前纽约联邦储备银行总裁杜德利就货币政策发表鹰派讲话，提振对美联储将继续加息的预期。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.120% 五年期公债 -0.075% +0.5 -0.080% 10年期公债 0.055% +0.5 0.050% 20年期公债 0.560% +0.0 0.560% 30年期公债 0.805% -0.5 0.810% 10年期公债期货 150.40 -0.02 150.42 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 杜明霞/刘秀红)