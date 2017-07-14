日本债市：公债价格下滑，在连涨两日后动能消退

路透东京7月14日 - 日本公债价格周五追随美国及欧元区公债下滑，两日劲升后动能消退。

指标10年期日债收益率上升0.5个基点至0.080%。

该收益率本周以上涨开局，逐渐逼近上周五所及的五个月高点0.105%，受到全球收益率上涨的带动。

但五年期和20年期日债标售结果良好，且日本央行增加例行购债规模的决定已安抚了市场，令10年期日债收益率在周四跌至近两周低位0.080%。

五年期日债收益率涨0.5个基点至负0.045%。

但日债收益率涨幅有限，因日本央行宣布在周五的例行购债操作中，购买9,100亿日圆(80亿美元)的较短期至超长期日债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.115%

五年期公债 -0.045% +0.5 -0.050%

10年期公债 0.080% +0.5 0.075%

20年期公债 0.610% +1.5 0.595%

30年期公债 0.870% +1.5 0.855%

10年期公债期货 150.00 -0.03 150.03

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 李婷仪/王琛；审校 张涛/于春红)