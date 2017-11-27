日本债市：公债价格下跌因担心央行削减购债；关注40年期日债标售

路透东京11月27日 - 日本公债价格周一下跌，因在40年期公债标售之前，谨慎的交易员调整头寸，担心日本央行会进一步削减购债。 日本周二将标售价值5,000亿日圆(45亿美元)40年期日债。 10年期日债收益率 上涨1.0个基点至0.035%，指标12月10年期公债期货< 2JGBv1>下跌0.09点至150.93。 30年期公债收益率 上涨1.5个基点至0.840%，创三周来最高。日本央行 周五减少25-40年期的日债购买，令交易商错愕。 “日本央行减少购买长天期债券之后，很难再押注收益率曲线趋平，”野村证券固定收 益分析师Ryoko Tada表示。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.185% +0.5 -0.190% 五年期公债 -0.120% +1.5 -0.135% 10年期公债 0.035% +1.0 0.025% 20年期公债 0.575% +1.0 0.565% 30年期公债 0.840% +1.5 0.825% 10年期公债期货 150.93 -0.09 151.02 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 于春红/高琦)