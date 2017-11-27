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日本债市：公债价格下跌因担心央行削减购债；关注40年期日债标售
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2017年11月27日 / 早上6点54分 / 2 天前

日本债市：公债价格下跌因担心央行削减购债；关注40年期日债标售

1 分钟阅读

    路透东京11月27日 - 日本公债价格周一下跌，因在40年期公债标售之前，谨慎的交易员调整头寸，担心日本央行会进一步削减购债。
    
    日本周二将标售价值5,000亿日圆(45亿美元)40年期日债。

    10年期日债收益率              上涨1.0个基点至0.035%，指标12月10年期公债期货<
2JGBv1>下跌0.09点至150.93。
    
    30年期公债收益率              上涨1.5个基点至0.840%，创三周来最高。日本央行
周五减少25-40年期的日债购买，令交易商错愕。
    
    “日本央行减少购买长天期债券之后，很难再押注收益率曲线趋平，”野村证券固定收
益分析师Ryoko Tada表示。    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.185%     +0.5   -0.190%
    五年期公债                      -0.120%     +1.5   -0.135%
    10年期公债                       0.035%     +1.0    0.025%
    20年期公债                       0.575%     +1.0    0.565%
    30年期公债                       0.840%     +1.5    0.825%
    10年期公债期货                   150.93    -0.09    151.02
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 于春红/高琦)

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