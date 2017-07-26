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13 天前
日本债市：公债价格下跌追随美债跌势，期货遭抛售令债市进一步承压
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2017年7月26日 / 早上6点14分 / 13 天前

日本债市：公债价格下跌追随美债跌势，期货遭抛售令债市进一步承压

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京7月26日 - 日本公债价格周三下跌，追随美国公债跌势，市场等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议公布决定。
    
    期货市场卖盘最为活跃，外资在期货市场的影响力比在现货债市要大。
    
    指标10年期日本公债期货合约        下午尾盘时下跌0.15点至150.11。

    10年期公债收益率(殖利率)              上升1.0个基点至0.075%。
    
    交易员表示，日本央行周三购买到期期限超过10年的超长期公债的操作取得不错结果，对这些期限的公债构成一定支撑。
    
    日本央行副总裁中曾宏表示，有一些迹象显示未来企业将会涨价。            市场对他的讲话基本没有反应。
    
    美国公债价格周二下跌，部分因为美国股市触及纪录高位，削减对避险公债的需求。            
                
                                                当日涨跌   上日                
                                    最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.110%     +0.5   -0.115%                
    五年期公债                      -0.055%     +1.5   -0.070%                
    10年期公债                      0.080%     +1.5    0.065%                
    20年期公债                      0.590%     +1.0    0.580%                
    30年期公债                      0.860%     +1.0    0.850%                
    10年期公债期货                   150.11    -0.15    150.26                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译/审校 汪红英/王兴亚/张若琪)

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