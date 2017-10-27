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日本债市：公债价格下跌，但央行购债操作令跌势受限
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2017年10月27日 / 凌晨4点14分 / 1 天内

日本债市：公债价格下跌，但央行购债操作令跌势受限

2 分钟阅读

    路透东京10月27日 - 日本政府公债价格周五下跌，因隔夜美债走低且股市上涨，不过跌势受到日本央行例行购债操作限制。
    
    指标10年期公债收益率              和20年期公债收益率              均上升0.5个基点，分别为0.070%和0.600%。
    
    日本10年期公债12月期货下跌0.02点至150.36，在150.35-150.41的区间窄幅波动。

    日本央行周五进行常规购债操作，购买7,100亿日圆(62.2亿美元)五年至40年期日债。
    
    周四美债收益率微幅走高，受七年期美债标售结果欠佳拖累，该债需求创下去年8月来最低水平。
    
    日股日经指数       追随全球股市涨势，升至21年新高，银行股和科技股领涨。
                        
                                             当日涨跌   上日                
                                   最新报价   (基点)   收市价                  
    两年期公债                     -0.150%     +0.0   -0.150%                
    五年期公债                      0.000%     +0.0   -0.095%                
    10年期公债                      0.070%     +0.5    0.065%                
    20年期公债                      0.600%     +0.5    0.595%                
    30年期公债                      0.000%     +0.0    0.865%                
    10年期公债期货                  150.38    +0.00    150.38                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 侯雪苹/王琛；审校 张涛/汪红英)

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