日本债市：公债价格下跌，但央行购债操作令跌势受限

路透东京10月27日 - 日本政府公债价格周五下跌，因隔夜美债走低且股市上涨，不过跌势受到日本央行例行购债操作限制。 指标10年期公债收益率 和20年期公债收益率 均上升0.5个基点，分别为0.070%和0.600%。 日本10年期公债12月期货下跌0.02点至150.36，在150.35-150.41的区间窄幅波动。 日本央行周五进行常规购债操作，购买7,100亿日圆(62.2亿美元)五年至40年期日债。 周四美债收益率微幅走高，受七年期美债标售结果欠佳拖累，该债需求创下去年8月来最低水平。 日股日经指数 追随全球股市涨势，升至21年新高，银行股和科技股领涨。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +0.0 -0.150% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.095% 10年期公债 0.070% +0.5 0.065% 20年期公债 0.600% +0.5 0.595% 30年期公债 0.000% +0.0 0.865% 10年期公债期货 150.38 +0.00 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 侯雪苹/王琛；审校 张涛/汪红英)