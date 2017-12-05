日本债市：公债价格下跌，受美债下跌及10年期日债发售结果不佳拖累

路透东京12月5日 - 日本公债价格周二下跌，受美债下跌及10年期日债发售需求不及预期拖累。 指标10年期现货公债收益率(殖利率) 上涨1个基点至0.045%。10年期公债期货 收跌0.06点至150.87，午后曾一度低见150.75。 两年期日本公债收益率 上涨1.5个基点至负0.135%。五年期日债收益率 涨1.5个基点至负0.100%。 “短债表现尤其疲弱，”柏瑞投资驻东京的固定收益投资主管Tadashi Matsukawa说。 “投资者可能开始押注日本央行最终退出刺激措施，两年和五年券收益率目前为负值，最终必须得转为正值，”他补充说。 熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行将巧妙但有意暗示，可能会通过在未来提高收益率目标，比预期更早地小幅撤回危机时代的刺激措施。 超长期日债表现较好，Matsukawa说，低接买盘支撑20年券，交易员对冲操作推高了30年券。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.585%，30年期公债收益率 涨0.5个基点至0.840%。 财务省发售2.3万亿日圆的10年期公债，票息0.10%，最低得标价格为100.3500，有88.8083%的发售公债在此价格成交。 黑田东彦周二在议会称，他在引导收益率曲线控制政策时密切关注日本公债市场，并认为目前该市场并没有任何扭曲。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +1.5 -0.150% 五年期公债 -0.100% +1.5 -0.115% 10年期公债 0.045% +1.0 0.035% 20年期公债 0.585% +1.0 0.575% 30年期公债 0.840% +0.5 0.835% 10年期公债期货 150.87 -0.06 150.93 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 杜明霞/孙茉莉)