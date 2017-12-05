FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本债市：公债价格下跌，受美债下跌及10年期日债发售结果不佳拖累
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
苹果CEO库克称乐观认为中国App Store下架的产品还会上线
国际财经
苹果CEO库克称乐观认为中国App Store下架的产品还会上线
焦点：特朗普律师否认德银收到要求提供特朗普帐户资料的传票
深度分析
焦点：特朗普律师否认德银收到要求提供特朗普帐户资料的传票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月5日 / 早上7点01分 / 1 天前

日本债市：公债价格下跌，受美债下跌及10年期日债发售结果不佳拖累

2 分钟阅读

    路透东京12月5日 - 日本公债价格周二下跌，受美债下跌及10年期日债发售需求不及预期拖累。
    
    指标10年期现货公债收益率(殖利率)              上涨1个基点至0.045%。10年期公债期货        收跌0.06点至150.87，午后曾一度低见150.75。
    
    两年期日本公债收益率             上涨1.5个基点至负0.135%。五年期日债收益率             涨1.5个基点至负0.100%。

    “短债表现尤其疲弱，”柏瑞投资驻东京的固定收益投资主管Tadashi Matsukawa说。
    
    “投资者可能开始押注日本央行最终退出刺激措施，两年和五年券收益率目前为负值，最终必须得转为正值，”他补充说。
    
    熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行将巧妙但有意暗示，可能会通过在未来提高收益率目标，比预期更早地小幅撤回危机时代的刺激措施。            
    
    超长期日债表现较好，Matsukawa说，低接买盘支撑20年券，交易员对冲操作推高了30年券。
    
    20年期公债收益率              涨1个基点至0.585%，30年期公债收益率              涨0.5个基点至0.840%。
    
    财务省发售2.3万亿日圆的10年期公债，票息0.10%，最低得标价格为100.3500，有88.8083%的发售公债在此价格成交。
    
    黑田东彦周二在议会称，他在引导收益率曲线控制政策时密切关注日本公债市场，并认为目前该市场并没有任何扭曲。            
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.135%     +1.5   -0.150%
    五年期公债                      -0.100%     +1.5   -0.115%
    10年期公债                       0.045%     +1.0    0.035%
    20年期公债                       0.585%     +1.0    0.575%
    30年期公债                       0.840%     +0.5    0.835%
    10年期公债期货                   150.87    -0.06    150.93
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 杜明霞/孙茉莉)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below