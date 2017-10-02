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日本债市：公债价格下跌，受美债跌势及乐观经济数据打击
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#亚洲
2017年10月2日 / 早上6点25分 / 19 天内

日本债市：公债价格下跌，受美债跌势及乐观经济数据打击

2 分钟阅读

    路透东京10月2日 - 日本公债价格周一下跌，追随美国公债价格跌势，日本经济正在好转的迹象也打击日债。
    
    10年期现货日本公债收益率(殖利率)              上涨1.5个基点至0.075%，10年期日债期货        收跌0.17点至150.18。
    
    超长期公债方面，20年期公债收益率              涨1.5个基点至0.590%；30年期公债收益率              也上涨1.5个基点至0.875%。

    日本央行周一公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。            这打压了债市人气。
    
    另外9月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)显示，日本9月制造业活动扩张速度为四个月来最快，因国内和出口订单加速，表明经济动能增强。            
    
    美国10年期公债收益率           周一亚洲交易时段涨至2.358%，上周五美国市场收盘时报2.326%。
    
    日本央行上周五公布的购债计划显示，该央行在10月例行市场操作中，将维持公债购买目标规模与9月持平。

    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.110%     +1.0   -0.120%
    五年期公债                      -0.070%     +1.0   -0.080%
    10年期公债                       0.075%     +1.5    0.060%
    20年期公债                       0.590%     +1.5    0.575%
    30年期公债                       0.875%     +1.5    0.860%
    10年期公债期货                   150.18    -0.17    150.35
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 许娜/汪红英)

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