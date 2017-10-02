日本债市：公债价格下跌，受美债跌势及乐观经济数据打击

路透东京10月2日 - 日本公债价格周一下跌，追随美国公债价格跌势，日本经济正在好转的迹象也打击日债。 10年期现货日本公债收益率(殖利率) 上涨1.5个基点至0.075%，10年期日债期货 收跌0.17点至150.18。 超长期公债方面，20年期公债收益率 涨1.5个基点至0.590%；30年期公债收益率 也上涨1.5个基点至0.875%。 日本央行周一公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。 这打压了债市人气。 另外9月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)显示，日本9月制造业活动扩张速度为四个月来最快，因国内和出口订单加速，表明经济动能增强。 美国10年期公债收益率 周一亚洲交易时段涨至2.358%，上周五美国市场收盘时报2.326%。 日本央行上周五公布的购债计划显示，该央行在10月例行市场操作中，将维持公债购买目标规模与9月持平。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% +1.0 -0.120% 五年期公债 -0.070% +1.0 -0.080% 10年期公债 0.075% +1.5 0.060% 20年期公债 0.590% +1.5 0.575% 30年期公债 0.875% +1.5 0.860% 10年期公债期货 150.18 -0.17 150.35 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 许娜/汪红英)