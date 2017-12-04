日本债市：公债价格下跌，因参议院通过税改议案打击美债下跌

路透东京12月4日 - 日本公债价格周一下跌，追随美国公债跌势，美国参议院周六通过税改议案，使得总统特朗普朝减税计划迈进了一大步。 在日本将标售公债之前投资者也保持谨慎。日本周二将标售2.3万亿(兆)日圆(204亿美元)10年期公债，周四将标售8,000亿日圆(71亿美元)30年期日债。 10年期公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.035%。过去一个月在0.020-0.050%之间窄幅波动。 指标10年期日本公债期货价格 下跌0.09点至150.93。 20年期日债收益率 涨1.0个基点至0.580%，30年期日债收益率JP30YTN= JBTC亦上扬1.0个基点至0.840%。 日债收益率上涨，是由于美债收益率因美国企业税下调的预期而上涨。 日债未对日本央行总裁黑田东彦周一的一系列讲话作出反应。 黑田东彦称，日本央行去年引入了收益率曲线控制政策，是因为金融稳定要求收益率曲 线不宜过平。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +1.0 -0.160% 五年期公债 -0.115% +1.0 -0.125% 10年期公债 0.035% +0.5 0.030% 20年期公债 0.580% +1.0 0.570% 30年期公债 0.840% +1.0 0.830% 10年期公债期货 150.93 -0.09 151.02 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/王琛；审校 张明钧/于春红)