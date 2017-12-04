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日本债市：公债价格下跌，因参议院通过税改议案打击美债下跌
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2017年12月4日 / 早上6点35分 / 1 天前

日本债市：公债价格下跌，因参议院通过税改议案打击美债下跌

2 分钟阅读

    路透东京12月4日 - 日本公债价格周一下跌，追随美国公债跌势，美国参议院周六通过税改议案，使得总统特朗普朝减税计划迈进了一大步。            
    
    在日本将标售公债之前投资者也保持谨慎。日本周二将标售2.3万亿(兆)日圆(204亿美元)10年期公债，周四将标售8,000亿日圆(71亿美元)30年期日债。
    
    10年期公债收益率(殖利率)              涨0.5个基点至0.035%。过去一个月在0.020-0.050%之间窄幅波动。
    
    指标10年期日本公债期货价格        下跌0.09点至150.93。

    20年期日债收益率              涨1.0个基点至0.580%，30年期日债收益率JP30YTN=
JBTC亦上扬1.0个基点至0.840%。
    
    日债收益率上涨，是由于美债收益率因美国企业税下调的预期而上涨。            
    
    日债未对日本央行总裁黑田东彦周一的一系列讲话作出反应。
    
    黑田东彦称，日本央行去年引入了收益率曲线控制政策，是因为金融稳定要求收益率曲
线不宜过平。                
                    
                                              当日涨跌   上日                
                                   最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.150%     +1.0   -0.160%                
    五年期公债                      -0.115%     +1.0   -0.125%                
    10年期公债                       0.035%     +0.5    0.030%                
    20年期公债                       0.580%     +1.0    0.570%                
    30年期公债                       0.840%     +1.0    0.830%                
    10年期公债期货                   150.93    -0.09    151.02                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/王琛；审校 张明钧/于春红)

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