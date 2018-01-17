日本债市：公债价格下跌，因日本央行例行购债操作显示市场人气偏空

路透东京1月17日 - 日本公债价格周三下跌，日本央行的例行购债操作显示市场人气偏空。 五年期公债收益率 涨1个基点，至负0.080%，指标10年期公债收益率 涨0.5个基点，至0.080%。 日本央行周三买入5,500亿日圆(49.6亿美元)剩余期限为一到五年期的公债，作为其例行购债操作的一部分。 该操作表明，债券投资者愿意以略低于市价的价位向日本央行出售公债，说明对于债市 前景的看法偏空而非偏多。 日本债市还受到短时间内连续标售公债的打压。过去一周，财务省已发行共计5万亿(兆 )日圆(451.1亿美元)的10年期、40年期和五年期公债，并计划在周四发售8,000亿日圆30年 期公债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +0.5 -0.140% 五年期公债 -0.080% +1.0 -0.090% 10年期公债 0.080% +0.5 0.075% 20年期公债 0.590% -0.5 0.595% 30年期公债 0.000% +0.0 0.830% 10年期公债期货 150.33 -0.10 150.43 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 于春红/刘秀红/张若琪)