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January 17, 2018 / 6:06 AM / in 2 days

日本债市：公债价格下跌，因日本央行例行购债操作显示市场人气偏空

1 分钟阅读

    路透东京1月17日 - 日本公债价格周三下跌，日本央行的例行购债操作显示市场人气偏空。
    
    五年期公债收益率             涨1个基点，至负0.080%，指标10年期公债收益率              涨0.5个基点，至0.080%。
    
    日本央行周三买入5,500亿日圆(49.6亿美元)剩余期限为一到五年期的公债，作为其例行购债操作的一部分。

    该操作表明，债券投资者愿意以略低于市价的价位向日本央行出售公债，说明对于债市
前景的看法偏空而非偏多。

    日本债市还受到短时间内连续标售公债的打压。过去一周，财务省已发行共计5万亿(兆
)日圆(451.1亿美元)的10年期、40年期和五年期公债，并计划在周四发售8,000亿日圆30年
期公债。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.135%     +0.5   -0.140%
    五年期公债                      -0.080%     +1.0   -0.090%
    10年期公债                       0.080%     +0.5    0.075%
    20年期公债                       0.590%     -0.5    0.595%
    30年期公债                       0.000%     +0.0    0.830%
    10年期公债期货                   150.33    -0.10    150.43
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 于春红/刘秀红/张若琪)
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