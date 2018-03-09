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March 9, 2018 / 4:07 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格下跌，因朝鲜紧张局势缓解提振股市

1 分钟阅读

    路透东京3月9日 - 日本较长期公债价格周五小跌，因朝鲜(北韩)相关紧张局势缓解，提振东京股市上涨，抑制投资者对避险公债的需求。
    
    美国总统特朗普决定与朝鲜领导人金正恩会面，改善了该地区的风险偏好，日经指数       上涨逾1%。            

    40年期日债收益率              上升一个基点至0.890%，20年券收益率上涨0.5个基点至0.540%。
    
    10年期日债收益率              起初小升至0.055%，但最新持平在0.050%。
    
    日债市场对日本央行周五维持政策不变并无太大反应，因符合市场预期。
    
    但由于对全球贸易战的担忧，加上日圆强劲让日本经济前景笼罩阴云，日本央行总裁可能在0630 GMT记者会上安抚市场，称央行并不急于缩减超宽松政策。            
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.155%     +0.5   -0.160%
    五年期公债                      -0.115%     +0.5   -0.120%
    10年期公债                       0.050%     +0.0    0.050%
    20年期公债                       0.540%     +0.5    0.535%
    30年期公债                       0.760%     +1.0    0.750%
    10年期公债期货                   151.00    +0.03    150.97
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 李爽/高琦)
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