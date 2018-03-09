日本债市：公债价格下跌，因朝鲜紧张局势缓解提振股市

路透东京3月9日 - 日本较长期公债价格周五小跌，因朝鲜(北韩)相关紧张局势缓解，提振东京股市上涨，抑制投资者对避险公债的需求。 美国总统特朗普决定与朝鲜领导人金正恩会面，改善了该地区的风险偏好，日经指数 上涨逾1%。 40年期日债收益率 上升一个基点至0.890%，20年券收益率上涨0.5个基点至0.540%。 10年期日债收益率 起初小升至0.055%，但最新持平在0.050%。 日债市场对日本央行周五维持政策不变并无太大反应，因符合市场预期。 但由于对全球贸易战的担忧，加上日圆强劲让日本经济前景笼罩阴云，日本央行总裁可能在0630 GMT记者会上安抚市场，称央行并不急于缩减超宽松政策。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +0.5 -0.160% 五年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.540% +0.5 0.535% 30年期公债 0.760% +1.0 0.750% 10年期公债期货 151.00 +0.03 150.97 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 李爽/高琦)