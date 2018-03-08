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亚洲
March 8, 2018 / 4:25 AM / a day ago

日本债市：公债价格下跌，因股市反弹带来压力

1 分钟阅读

    路透东京3月8日 - 日本公债价格周四下跌，因日股反弹抑制投资者对避险债券的需求。
    
    日本五年期公债收益率             上升0.5个基点至负0.115%，指标10年期公债收益率              亦上升0.5个基点至0.050%。
    
    30年期公债收益率              上升1个基点至0.750%。

    近期市场波动性上升之际，周四进行的3,000亿日圆(28.3亿美元)公债标售仍然反映出
投资者对债券的潜在需求。

    剩余期限为一至五年的公债投标倍数从1月标售的4.5升至4.9。

    日经指数       周四涨0.7%，收复上日失地。对于美国总统特朗普关税计划可能引发
全球贸易战的担忧有所缓解，因有迹象显示美国的主要伙伴国可能获得豁免。    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.160%     +0.5   -0.165%
    五年期公债                      -0.115%     +0.5   -0.120%
    10年期公债                       0.050%     +0.5    0.045%
    20年期公债                       0.535%     +0.5    0.530%
    30年期公债                       0.750%     +1.0    0.740%
    10年期公债期货                   150.99    -0.04    151.03
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 侯雪苹/王灿；审校 艾茂林/张荻)
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