日本债市：公债价格下跌，因股市反弹带来压力

路透东京3月8日 - 日本公债价格周四下跌，因日股反弹抑制投资者对避险债券的需求。 日本五年期公债收益率 上升0.5个基点至负0.115%，指标10年期公债收益率 亦上升0.5个基点至0.050%。 30年期公债收益率 上升1个基点至0.750%。 近期市场波动性上升之际，周四进行的3,000亿日圆(28.3亿美元)公债标售仍然反映出 投资者对债券的潜在需求。 剩余期限为一至五年的公债投标倍数从1月标售的4.5升至4.9。 日经指数 周四涨0.7%，收复上日失地。对于美国总统特朗普关税计划可能引发 全球贸易战的担忧有所缓解，因有迹象显示美国的主要伙伴国可能获得豁免。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +0.5 -0.165% 五年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.535% +0.5 0.530% 30年期公债 0.750% +1.0 0.740% 10年期公债期货 150.99 -0.04 151.03 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 侯雪苹/王灿；审校 艾茂林/张荻)