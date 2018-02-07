日本债市：公债价格下跌，因股市在重挫后反弹

路透东京2月7日 - 日本公债价格周三下跌，因日本股市在连续三日大跌后反弹，这削弱了投资者对避险债券的需求。 日本五年期公债收益率 上升1个基点至0.080%。指标10年期公债收益率 上升0.5个基点至0.075%。20年期公债收益率 也上升0.5个基点至0.585%。 日本央行周三实施例行购债操作，令日本公债价格跌势受限。 日本央行在周三的购债操作中标购1.03万亿日圆(94.2亿美元)剩余期限为一至10年期的 日本公债。 日本股市周三大幅反弹，上日录得15个月来最大百分比跌幅。日股所有板块均上涨，因 美股在之前的惨烈大跌之后实现反弹。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.145% +0.0 -0.145% 五年期公债 -0.080% +1.0 -0.090% 10年期公债 0.075% +0.5 0.070% 20年期公债 0.585% +0.5 0.580% 30年期公债 0.810% +0.0 0.810% 10年期公债期货 150.41 -0.07 150.48 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 侯雪苹/王灿；审校 高琦/李爽)