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February 7, 2018 / 3:39 AM / a day ago

日本债市：公债价格下跌，因股市在重挫后反弹

1 分钟阅读

    路透东京2月7日 - 日本公债价格周三下跌，因日本股市在连续三日大跌后反弹，这削弱了投资者对避险债券的需求。
    
    日本五年期公债收益率             上升1个基点至0.080%。指标10年期公债收益率              上升0.5个基点至0.075%。20年期公债收益率              也上升0.5个基点至0.585%。
    
    日本央行周三实施例行购债操作，令日本公债价格跌势受限。

    日本央行在周三的购债操作中标购1.03万亿日圆(94.2亿美元)剩余期限为一至10年期的
日本公债。

    日本股市周三大幅反弹，上日录得15个月来最大百分比跌幅。日股所有板块均上涨，因
美股在之前的惨烈大跌之后实现反弹。            
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.145%     +0.0   -0.145%
    五年期公债                      -0.080%     +1.0   -0.090%
    10年期公债                       0.075%     +0.5    0.070%
    20年期公债                       0.585%     +0.5    0.580%
    30年期公债                       0.810%     +0.0    0.810%
    10年期公债期货                   150.41    -0.07    150.48
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 侯雪苹/王灿；审校 高琦/李爽)
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