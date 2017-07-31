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日本债市：公债价格下跌，市场谨慎等待日本央行公布8月购债计划
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2017年7月31日 / 早上6点21分 / 8 天前

日本债市：公债价格下跌，市场谨慎等待日本央行公布8月购债计划

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京7月31日 - 日本公债价格周一下跌，在日本央行公布8月购债操作计划前，市场存在一些谨慎情绪。
    
    指标10年期公债收益率              涨0.5个基点至0.075%，20年期公债收益率              涨1个基点至0.590%。
    
    日本央行将于0800GMT公布下月购债操作的细节。

    日本央行维持7月购债规模不变之后，市场目前聚焦央行是否会减少对中长期公债的购买数量。
    
    来自其他主要债市的压力已减弱，日本央行因此可能减少购买公债。7月初，欧元区和美国公债收益率曾大涨。
    
    三个月期欧洲日圆利率期货       跌至99.935，为4月初以来最低位。
    
    下跌的原因是三个月期欧洲日圆的东京银行间同业拆借利率(Tibor)从0.0560%涨至0.0750%。
    
    上周在Tibor上涨前，市场采用了一种新方法计算这档利率，为市场改革内容的一部分。

                                              当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.120%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.065%
    10年期公债                       0.075%     +0.5    0.070%
    20年期公债                       0.590%     +1.0    0.580%
    30年期公债                       0.875%     +1.5    0.860%
    10年期公债期货                   150.16    -0.03    150.19
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/白云; 审校 张荻/张涛)

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