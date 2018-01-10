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January 10, 2018 / 7:04 AM / a day ago

日本债市：公债价格下跌，指标10年券收益率触及两个多月高位

2 分钟阅读

    路透东京1月10日 - 日本公债价格周三下跌，10年期公债期货创9月末以来最大跌幅，指标公债收益率(殖利率)触及10月以来最高，此前日本央行削减购债规模。
    
    虽然日本央行削减购债规模是根据央行最新政策进行的技术性调整，但却引发了一波猜测，即日本央行可能准备退出其大规 模超宽松货币刺激措施。            
    
    指标10年期公债收益率              上扬1.5个基点至0.080%，为10月23日以来最高。

    10年期日债期货合约        收跌0.28点至150.35，为去年9月28日以来最大跌幅。约有36,616口成交，为12月21日以来最高成交量。
    
    “期货市场上有很多活跃的海外玩家，我不清楚他们是否对日本央行未来的行动有所担心，”大和证券资深日债策略师Keiko Onogi说道。“我认为担心日本央行采取行动的海外投资者多过国内投资者。”
    
    超长债方面，20年期日债收益率              涨1个基点至0.595%，为去年11月1日以来最高位；30年期日债收益率              涨1.5个基点至12月6日以来最高位0.845%。
    
    打压日债价格的因素还包括，10年期美债收益率触及十个月高位，部分归因于日本央行的行动。
    
    10年期日债标售结果不错，为日债提供了部分支撑。日本财务省出售2.3万亿日圆(204.7亿美元)的10年期日债，票息0.10%，其中约有65.5523%以100.20的最低得标价售出。
    
    此次出售的投标倍数为3.74倍，略高于前次的3.70倍。
                
                                              当日涨跌   上日                
                                    最新报价   (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.130%     +1.0   -0.140%                
    五年期公债                      -0.075%     +2.0   -0.095%                
    10年期公债                       0.080%     +1.5    0.065%                
    20年期公债                       0.595%     +1.0    0.585%                
    30年期公债                       0.850%     +2.0    0.830%                
    10年期公债期货                   150.35    -0.28    150.63                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 许娜/王琛；审校 高琦/张明钧)

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