日本债市：公债价格下跌，指标10年券收益率触及两个多月高位

路透东京1月10日 - 日本公债价格周三下跌，10年期公债期货创9月末以来最大跌幅，指标公债收益率(殖利率)触及10月以来最高，此前日本央行削减购债规模。 虽然日本央行削减购债规模是根据央行最新政策进行的技术性调整，但却引发了一波猜测，即日本央行可能准备退出其大规 模超宽松货币刺激措施。 指标10年期公债收益率 上扬1.5个基点至0.080%，为10月23日以来最高。 10年期日债期货合约 收跌0.28点至150.35，为去年9月28日以来最大跌幅。约有36,616口成交，为12月21日以来最高成交量。 “期货市场上有很多活跃的海外玩家，我不清楚他们是否对日本央行未来的行动有所担心，”大和证券资深日债策略师Keiko Onogi说道。“我认为担心日本央行采取行动的海外投资者多过国内投资者。” 超长债方面，20年期日债收益率 涨1个基点至0.595%，为去年11月1日以来最高位；30年期日债收益率 涨1.5个基点至12月6日以来最高位0.845%。 打压日债价格的因素还包括，10年期美债收益率触及十个月高位，部分归因于日本央行的行动。 10年期日债标售结果不错，为日债提供了部分支撑。日本财务省出售2.3万亿日圆(204.7亿美元)的10年期日债，票息0.10%，其中约有65.5523%以100.20的最低得标价售出。 此次出售的投标倍数为3.74倍，略高于前次的3.70倍。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.130% +1.0 -0.140% 五年期公债 -0.075% +2.0 -0.095% 10年期公债 0.080% +1.5 0.065% 20年期公债 0.595% +1.0 0.585% 30年期公债 0.850% +2.0 0.830% 10年期公债期货 150.35 -0.28 150.63 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 许娜/王琛；审校 高琦/张明钧)