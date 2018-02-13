日本债市：公债价格介于持稳至稍走强之间，财年结束前有买盘出现

路透东京2月13日 - 日本公债价格周二介于持稳至稍稍走强之间，受国内股市下跌以及下个月财年结束前买盘的支撑。 10年期日债期货 上升0.06点至150.56，10年期公债收益率 持平于0.065%。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.570%，30年期公债收益率 则下跌0.5个基点至0.800%，创下两个月低点。 40年期日债收益率跌1.5个基点，至一年低点0.925%。 一些日本寿险公司及退休基金据称已赶在3月底财年结束前买进长债，以重建部位。许多这类投资者原先因为长债收益率偏低而买进意愿不高。 日股回吐稍早涨幅，终场跌至四个月低点，显示投资人并不相信上月底开始的股市抛盘最坏状况已经过去；在美国通胀及利率上升疑虑下，股市出现一波抛压。 这令日本央行延续现行宽松措施的机率升高，有助支撑日债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.155% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.090% 10年期公债 0.065% +0.0 0.065% 20年期公债 0.570% -1.0 0.580% 30年期公债 0.800% -0.5 0.805% 10年期公债期货 150.56 +0.06 150.50 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 陈宗琦/张明钧)