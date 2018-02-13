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February 13, 2018 / 7:02 AM / a day ago

日本债市：公债价格介于持稳至稍走强之间，财年结束前有买盘出现

1 分钟阅读

    路透东京2月13日 - 日本公债价格周二介于持稳至稍稍走强之间，受国内股市下跌以及下个月财年结束前买盘的支撑。
    
    10年期日债期货        上升0.06点至150.56，10年期公债收益率              持平于0.065%。
    
    20年期公债收益率              下跌1.0个基点至0.570%，30年期公债收益率              则下跌0.5个基点至0.800%，创下两个月低点。

    40年期日债收益率跌1.5个基点，至一年低点0.925%。
    
    一些日本寿险公司及退休基金据称已赶在3月底财年结束前买进长债，以重建部位。许多这类投资者原先因为长债收益率偏低而买进意愿不高。
    
    日股回吐稍早涨幅，终场跌至四个月低点，显示投资人并不相信上月底开始的股市抛盘最坏状况已经过去；在美国通胀及利率上升疑虑下，股市出现一波抛压。
    
    这令日本央行延续现行宽松措施的机率升高，有助支撑日债。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.155%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.090%
    10年期公债                       0.065%     +0.0    0.065%
    20年期公债                       0.570%     -1.0    0.580%
    30年期公债                       0.800%     -0.5    0.805%
    10年期公债期货                   150.56    +0.06    150.50
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 陈宗琦/张明钧)
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