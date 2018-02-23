日本债市：公债价格全线上扬，受益于日本央行购债操作和美债走坚

路透东京2月23日 - 日本公债价格周五全线上涨，受益于日本央行例行的购债操作以及美国公债反弹。 两年期日债收益率(殖利率) 下跌0.5个基点至负0.160%，10年期日债收益率 下跌0.5个基点至0.045%，40年期日债收益率 跌1.5个基点至0.885%。 日本央行周五在例行购债操作中，买入8,500亿日圆(79.6亿美元)剩余期限为1-40年的日本公债。 但东京股市上涨抑制日债涨势，日经指数 涨0.3%。 日本债市基本未对周五公布的经济数据做出反应。数据显示，日本1月核心消费者物价 指数(CPI)较上年同期平稳增长，表明日本央行仍不会立即退出超宽松货币政策。 美债价格周四上涨，之前几日为稳步下跌。10年期美债收益率 回落至2.933 %，本周稍早曾升至四年高点2.957%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% -0.5 -0.155% 五年期公债 -0.110% -0.5 -0.105% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.550% +0.0 0.550% 30年期公债 0.755% -1.0 0.765% 10年期公债期货 150.93 +0.10 150.83 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 王丽鑫/张若琪)