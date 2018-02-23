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February 23, 2018 / 2:36 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格全线上扬，受益于日本央行购债操作和美债走坚

1 分钟阅读

    路透东京2月23日 - 日本公债价格周五全线上涨，受益于日本央行例行的购债操作以及美国公债反弹。
    
    两年期日债收益率(殖利率)             下跌0.5个基点至负0.160%，10年期日债收益率              下跌0.5个基点至0.045%，40年期日债收益率              跌1.5个基点至0.885%。
    
    日本央行周五在例行购债操作中，买入8,500亿日圆(79.6亿美元)剩余期限为1-40年的日本公债。

    但东京股市上涨抑制日债涨势，日经指数       涨0.3%。
    
    日本债市基本未对周五公布的经济数据做出反应。数据显示，日本1月核心消费者物价
指数(CPI)较上年同期平稳增长，表明日本央行仍不会立即退出超宽松货币政策。            
    
    美债价格周四上涨，之前几日为稳步下跌。10年期美债收益率           回落至2.933
%，本周稍早曾升至四年高点2.957%。

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.160%     -0.5   -0.155%
    五年期公债                      -0.110%     -0.5   -0.105%
    10年期公债                       0.045%     -0.5    0.050%
    20年期公债                       0.550%     +0.0    0.550%
    30年期公债                       0.755%     -1.0    0.765%
    10年期公债期货                   150.93    +0.10    150.83
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 王丽鑫/张若琪)
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