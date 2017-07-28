FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
11 天前
日本债市：公债价格全线下跌追随美债颓势，但跌势因日股下滑而受限
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月28日 / 凌晨4点40分 / 11 天前

日本债市：公债价格全线下跌追随美债颓势，但跌势因日股下滑而受限

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京7月28日 - 日本公债价格周五全线下跌，市场追随隔夜美债颓势，不过日股日经指数下滑限制了日债跌势。
    
    日本两年期公债             和10年期公债              收益率均涨0.5个基点，分别来到负0.115%和0.070%。30年期公债              收益率攀升1个基点至0.865%。

    日本债市对日本国内政局变化几无反应；防卫大臣稻田朋美周五受丑闻影响宣布辞职。
    
    分析师称，外界普遍预测稻田朋美早晚会辞职，因此她宣布辞职并不意外。
    
    日股日经指数下跌，因科技类股重挫，追随纳斯达克市场颓势，美元兑日圆走软也令投资者保持谨慎。            
    
    美债价格周四下跌，因市场受到新债供应和美国经济数据良好的打压。            
                
                                              当日涨跌   上日                
                                    最新报价   (基点)   收市价                        
    两年期公债                      -0.115%     +0.5   -0.120%                
    五年期公债                      -0.060%     +0.5   -0.065%                
    10年期公债                       0.070%     +0.5    0.065%                
    20年期公债                       0.585%     +0.5    0.580%                
    30年期公债                       0.865%     +1.0    0.855%                
    10年期公债期货                   150.19    -0.02    150.21                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 艾茂林/王琛；审校 李婷仪/张涛)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below