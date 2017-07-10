日本债市：公债价格再度承压，五年期收益率触及一年半高位

路透东京7月10日 - 日本政府公债周一再度承压，五年期公债收益率(殖利率)触及近一年半最高水准，这令人臆测日本央行可能再度入市以抑制短期公债收益率上涨。 投资者担忧，全球公债收益率上涨可能波及整个日本公债市场，使得日本央行与市场力量形成对立。而日本央行对于市场力量几无控制力，即便其上周显示决心信守承诺，把10年期公债收益率维持在零附近。 市场人士正在观望，日本央行将如何应对五年期公债收益率上涨之势。央行唯恐10年期公债和较长期公债再度受到压力。 债市投资者面临的两大事件分别是周二的五年期公债标售和周三央行拟进行的短期债券购买操作。不过如果日本央行认为有必要，其可以在任何一天进行特别操作。 “明天的标债和周三央行的操作都是重点。如果央行不监控五年期债券收益率的话，那么将会出现重大险情，并将影响到10年期收益率，”大和证券首席策略师Tohru Yamamoto说。 五年期日本公债收益率上升1.0个基点至负0.035%，突破了11月高位负0.040%，并触及去年1月29日以来最高，当时日本央行出人意料地公布了负利率政策。 日本公债收益率近几周来与全球其它地区的公债收益率一道上升，因市场预期包括欧洲央行在内的全球主要央行或在不久的将来撤出刺激措施。 另外，一些市场参与者还表示，投资者开始担心黑田东彦本届任期4月届满后是否会连任。 指标10年期日本公债收益率 上升0.5个基点至0.090%，距上周五触及的五个月高点0.105%仍有些距离。 日债收益率在上周五下跌；在上周五的特殊市场操作中，日本央行按0.110%的收益率不限量地购买10年期公债。央行还将对五年至10年期公债的常规标购规模从之前的4,500亿日圆提高至5,000亿日圆。 上周五的这些操作，让市场参与者确信日本央行致力于把10年期债收益率维持在“近零水平”的承诺。在全球收益率上升之际，该承诺面临严峻考验。 但投资者太不确定日本央行在较短期债券方面的意图，该央行在此类债券方面没有明确的政策目标。 过去几个月，短期债收益率一直上升，部分归因于日本央行减少了对此类债券的购买。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.100% +0.5 -0.105% 五年期公债 -0.035% +1.0 -0.045% 10年期公债 0.090% +0.5 0.085% 20年期公债 0.620% +0.5 0.615% 30年期公债 0.890% +0.5 0.885% 10年期公债期货 149.77 -0.04 149.81 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张涛/王洋/侯雪苹；审校 于春红/李爽)