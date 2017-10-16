日本债市：公债价格几无变动，央行购债结果不佳抵消美债利好影响

路透东京10月16日 - 日本公债价格周一几无变动，虽然美债表现强劲带来支持，但却因日本央行购债操作结果不佳而被抵消。 指标10年期日本公债收益率 持平在0.060%；该指标公债收益率自上周以来一直在0.065-0.075%区间窄幅波动，未有突破迹象。 10年期公债期货 小涨0.01点，收报150.38。 美国周五公布温和通胀数据后，美国债市上涨。这起初提振了日本公债价格，但随后基本回吐涨幅，因日本央行周一债券购买操作吸引到的卖单多于上次操作。 日本周二将标售1.0万亿日圆20年期公债，在此之前投资者心态谨慎。 日本20年期公债收益率 持平于0.590%，30年期公债收益率 小升0.5个基点。 五年期公债收益率 持平于负0.090%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.145% 五年期公债 -0.090% +0.0 -0.090% 10年期公债 0.060% +0.0 0.060% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.875% +0.5 0.870% 10年期公债期货 150.38 +0.01 150.37 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 侯雪苹/艾茂林; 审校 张涛/于春红)