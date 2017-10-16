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日本债市：公债价格几无变动，央行购债结果不佳抵消美债利好影响
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2017年10月16日 / 早上7点36分 / 8 天内

日本债市：公债价格几无变动，央行购债结果不佳抵消美债利好影响

1 分钟阅读

    路透东京10月16日 - 日本公债价格周一几无变动，虽然美债表现强劲带来支持，但却因日本央行购债操作结果不佳而被抵消。
    
    指标10年期日本公债收益率              持平在0.060%；该指标公债收益率自上周以来一直在0.065-0.075%区间窄幅波动，未有突破迹象。
    
    10年期公债期货        小涨0.01点，收报150.38。

    美国周五公布温和通胀数据后，美国债市上涨。这起初提振了日本公债价格，但随后基本回吐涨幅，因日本央行周一债券购买操作吸引到的卖单多于上次操作。
    
    日本周二将标售1.0万亿日圆20年期公债，在此之前投资者心态谨慎。
    
    日本20年期公债收益率              持平于0.590%，30年期公债收益率              小升0.5个基点。
    
    五年期公债收益率             持平于负0.090%。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.145%
    五年期公债                      -0.090%     +0.0   -0.090%
    10年期公债                       0.060%     +0.0    0.060%
    20年期公债                       0.590%     +0.0    0.590%
    30年期公债                       0.875%     +0.5    0.870%
    10年期公债期货                   150.38    +0.01    150.37
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 侯雪苹/艾茂林; 审校 张涛/于春红)

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