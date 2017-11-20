日本债市：公债价格几无变动，尽管德国组建联合政府的谈判破裂

路透东京11月20日 - 日本公债价格周一几无变动，未从美国公债价格上涨中获得太大支撑，之前德国组建联合政府的谈判破裂，引发该国政治不确定性。 10年期日本公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点至0.035%，20年期公债收益率 持平报0.570%，30年期公债收益率 也持平于0.820%。 尽管美国债市走坚给予支撑，但少数投资人急欲测试10年期公债收益率0.020%的关卡， 这是本月稍早触及的一个半月低点，因各界普遍看好日本经济前景。 指标12月10年期日债期货 上涨0.01点至150.96，成交量触及11月2日以来最低 。 日本证券业协会公布数据显示，日本大型银行业者为上月日债最大买家，外资的买盘则 是已经放缓。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.195% +0.5 -0.200% 五年期公债 -0.125% +0.0 -0.125% 10年期公债 0.035% +0.5 0.030% 20年期公债 0.570% +0.0 0.570% 30年期公债 0.815% -0.5 0.820% 10年期公债期货 150.96 +0.01 150.95 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 王颖/于春红)