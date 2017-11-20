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2017年11月20日 / 早上6点45分 / 2 天前

日本债市：公债价格几无变动，尽管德国组建联合政府的谈判破裂

1 分钟阅读

    路透东京11月20日 - 日本公债价格周一几无变动，未从美国公债价格上涨中获得太大支撑，之前德国组建联合政府的谈判破裂，引发该国政治不确定性。
    
    10年期日本公债收益率(殖利率)              上涨0.5个基点至0.035%，20年期公债收益率              持平报0.570%，30年期公债收益率              也持平于0.820%。
    
    尽管美国债市走坚给予支撑，但少数投资人急欲测试10年期公债收益率0.020%的关卡，
这是本月稍早触及的一个半月低点，因各界普遍看好日本经济前景。
    
    指标12月10年期日债期货        上涨0.01点至150.96，成交量触及11月2日以来最低
。
    
    日本证券业协会公布数据显示，日本大型银行业者为上月日债最大买家，外资的买盘则
是已经放缓。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.195%     +0.5   -0.200%
    五年期公债                      -0.125%     +0.0   -0.125%
    10年期公债                       0.035%     +0.5    0.030%
    20年期公债                       0.570%     +0.0    0.570%
    30年期公债                       0.815%     -0.5    0.820%
    10年期公债期货                   150.96    +0.01    150.95
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 王颖/于春红)

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