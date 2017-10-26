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日本债市：公债价格几无变动，等待欧洲央行会议和美联储主席人选公布
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2017年10月26日 / 早上7点17分 / 1 天内

日本债市：公债价格几无变动，等待欧洲央行会议和美联储主席人选公布

1 分钟阅读

    路透东京10月26日 - 日本公债价格周四大多持平，因市场参与者关注欧洲央行政策会议，以及谁将被选为美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席。
    
    10年期日本公债收益率(殖利率)              持平于0.065%，10年期日本公债期货        价格微涨0.03点至150.38。
    
    20年期日本公债收益率              涨0.5个基点至0.595%，30年期日本公债收益率              持平报0.865%。

    尽管大多持平，但两年期日债收益率             跌1.0个基点至负0.015%，此前2.2
万亿(兆)日圆的两年期日债标售活动吸引了强劲需求。
    
    5.93的投标倍数大大高于前次标售时的4.11。
    
    平均得标价格与最低价格差距为0.004，大大窄于前一次两年期日债标售时的0.009，表
明需求较为强劲。
    
    今日稍晚欧洲央行料将削减购债计划规模，以逐步退出危机后的刺激措施。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.150%     -1.0   -0.140%
    五年期公债                      -0.090%     -0.5   -0.085%
    10年期公债                       0.065%     +0.0    0.065%
    20年期公债                       0.595%     +0.5    0.590%
    30年期公债                       0.865%     +0.0    0.865%
    10年期公债期货                   150.38    +0.03    150.35
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 孙茉莉/张涛)

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