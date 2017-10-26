日本债市：公债价格几无变动，等待欧洲央行会议和美联储主席人选公布

路透东京10月26日 - 日本公债价格周四大多持平，因市场参与者关注欧洲央行政策会议，以及谁将被选为美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席。 10年期日本公债收益率(殖利率) 持平于0.065%，10年期日本公债期货 价格微涨0.03点至150.38。 20年期日本公债收益率 涨0.5个基点至0.595%，30年期日本公债收益率 持平报0.865%。 尽管大多持平，但两年期日债收益率 跌1.0个基点至负0.015%，此前2.2 万亿(兆)日圆的两年期日债标售活动吸引了强劲需求。 5.93的投标倍数大大高于前次标售时的4.11。 平均得标价格与最低价格差距为0.004，大大窄于前一次两年期日债标售时的0.009，表 明需求较为强劲。 今日稍晚欧洲央行料将削减购债计划规模，以逐步退出危机后的刺激措施。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% -1.0 -0.140% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.065% +0.0 0.065% 20年期公债 0.595% +0.5 0.590% 30年期公债 0.865% +0.0 0.865% 10年期公债期货 150.38 +0.03 150.35 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 孙茉莉/张涛)