日本债市：公债价格几无变动，等待美联储政策决定和20年期公债标售

路透东京12月13日 - 日本公债价格周三几无变动，多数投资者离场观望，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决定。政策决定可能会提供美国未来升息步伐的线索。 由于很多日本投资者近些年购买包括美国公债和抵押贷款债券在内的各种美国债券，作为低收益日债的替代投资，美国利率和收益率前景对日本债券的影响非常大。 10年期日本公债收益率 上涨0.5个基点至0.045%，10年期日本公债期货 下跌0.01点至150.91。 20年期日债收益率 涨0.5个基点至0.565%，30年期日债收益率JP30YTN= JBTC涨0.5个基点至0.815%；周四日本将标售1万亿日圆20年期日债。 40年期日债收益率 跌0.5个基点至0.960%。 外界广泛预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将升息，但更重要的是，美联储可 能会就特朗普政府税改将如何影响美国经济给出迄今最为强烈的暗示。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +0.0 -0.155% 五年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 10年期公债 0.045% +0.5 0.040% 20年期公债 0.565% +0.5 0.560% 30年期公债 0.815% +0.5 0.810% 10年期公债期货 150.91 -0.01 150.92 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 汪红英/王琛；审校 王兴亚/于春红)