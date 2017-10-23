FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本债市：公债价格削减跌幅，安倍晋三领导的执政联盟获得大选胜利
频道
专题
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
中共十九大
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
调查：中国2017年GDP增速料升至6.8% 但明年料放缓至6.4%
深度分析
调查：中国2017年GDP增速料升至6.8% 但明年料放缓至6.4%
焦点：中国买家对快速消费品的需求减弱--调查
中国财经
焦点：中国买家对快速消费品的需求减弱--调查
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月23日 / 凌晨5点48分 / 2 天前

日本债市：公债价格削减跌幅，安倍晋三领导的执政联盟获得大选胜利

2 分钟阅读

    路透东京10月23日 - 日本公债价格周一削减盘初的跌幅，之前安倍晋三领导的执政联盟在选举中获得大胜，确保了其再通胀经济政策得以继续执行。
    
    今日稍早，日本公债价格下跌，因大选后日本股市升至21年高位，不过债市随后在逢低买盘的支撑下逐渐扳回跌幅。
    
    10年期公债收益率              盘初曾升至0.080%，齐平本月初触及的10周高位，不过稍后跌回至0.070%，日内持平。

    该收益率自9月初触及负0.015%以来便触底展开反弹，一直处于上升趋势。
    
    日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜亦降低了不确定性，许多投资人认为这意味着以超
宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略或将延续。            
    
    10年期日债期货        盘初跌0.10点，随后抹去跌幅，上涨0.03点报150.34。
    
    20年期日债收益率              涨0.5个基点报0.605%，追平上周所及的三个月高点。30年期日债收益
率              涨0.5个基点至0.890%。
    
                    
                                             当日涨跌   上日                
                                    最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.140%     +0.0   -0.140%                
    五年期公债                      -0.085%     +0.0   -0.085%                
    10年期公债                      0.070%     +0.0    0.070%                
    20年期公债                      0.605%     +0.5    0.600%                
    30年期公债                      0.885%     +0.0    0.885%                
    10年期公债期货                   150.36    +0.05    150.31                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 于春红/张若琪)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below