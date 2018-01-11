日本债市：公债价格反弹，央行维持购债规模不变帮助安抚市场情绪

路透东京1月11日 - 日本央行周四维持购债规模不变，协助安抚市场情绪。本周稍早日本央行缩减较长期债券购买规模，引发外界担心日本央行可能准备撤回刺激措施。 日本央行维持一至三年期、三至五年期和五至10年期日债的购买规模不变，分别为2,500亿日圆(22.4亿美元)、3,000亿日圆和4,100亿日圆。 10年期日债期货价格 上涨0.13%，收复过去两天下跌0.37点的部分跌幅。日本央行周二削减了剩余期限超过10年的日债购买规模，导致10年期日债期货价格下跌。 多数市场人士预期日本央行将会避免再度引发市场震动，特别是在有关中国考虑减缓或 暂停增持美债的报道冲击美债市场后。 中国外管局周四称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源 ，也有可能是一条假消息。这帮助提振了美国和日本债市。 10年期公债收益率 下降1个基点至0.070%，周三创两个半月高点0.080% 。 20年期公债收益率 下降1个基点至0.590%，40年期公债收益率JP40YTN= JBTC持平于1.010%。日本将于周五标售40年期公债。 考虑到五年来的大规模购债操作已使日本央行持有市场上近半数日债，许多交易员认为 ，央行别无选择，只能继续逐渐缩减购债。 图表：日本央行公债购买计划 reut.rs/2Diw0IN 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 五年期公债 -0.080% +0.0 -0.080% 10年期公债 0.070% -1.0 0.080% 20年期公债 0.590% -1.0 0.600% 30年期公债 0.840% -0.5 0.845% 10年期公债期货 150.48 +0.13 150.35 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/王灿；审校 许娜/刘秀红)