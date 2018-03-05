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March 5, 2018 / 4:39 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格反弹，摆脱央行总裁黑田东彦相关评论的影响

2 分钟阅读

    路透东京3月5日 - 日本公债价格周一上涨，摆脱日本央行总裁黑田东彦讲话带来的最初卖压。黑田东彦讲话暗示，若日本通胀率在2019财年触及目标，则央行可能退出超宽松货币政策。
    
    受黑田东彦此番表态影响，指标10年期公债期货        周五遭遇两个月最大跌幅。
    
    他的讲话刚好在市场收盘前出炉，促使交易员卖出日债期货。

    但许多市场参与人士认为，鉴于没有分析师预计日本通胀率将达到央行所设2%的目标水
平，市场最初对黑田东彦言论的反应相当大。
    
    指标日债期货涨0.29点至151.00，周五下跌0.24点。
    
    10年期日债收益率              跌1.5个基点至0.050%，20年期日债收益率JP20YTN=
JBTC跌1.0个基点至0.545%。    
                    
                                             当日涨跌    上日                
                                    最新报价   (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.165%     -0.5   -0.160%                
    五年期公债                      -0.120%     -1.5   -0.105%                
    10年期公债                       0.050%     -1.5    0.065%                
    20年期公债                       0.540%     -1.5    0.555%                
    30年期公债                       0.750%     -1.0    0.760%                
    10年期公债期货                   151.01    +0.30    150.71                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 艾茂林/王琛；审校 张涛/李爽)
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