日本债市：公债价格反弹，摆脱央行总裁黑田东彦相关评论的影响

路透东京3月5日 - 日本公债价格周一上涨，摆脱日本央行总裁黑田东彦讲话带来的最初卖压。黑田东彦讲话暗示，若日本通胀率在2019财年触及目标，则央行可能退出超宽松货币政策。 受黑田东彦此番表态影响，指标10年期公债期货 周五遭遇两个月最大跌幅。 他的讲话刚好在市场收盘前出炉，促使交易员卖出日债期货。 但许多市场参与人士认为，鉴于没有分析师预计日本通胀率将达到央行所设2%的目标水 平，市场最初对黑田东彦言论的反应相当大。 指标日债期货涨0.29点至151.00，周五下跌0.24点。 10年期日债收益率 跌1.5个基点至0.050%，20年期日债收益率JP20YTN= JBTC跌1.0个基点至0.545%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.165% -0.5 -0.160% 五年期公债 -0.120% -1.5 -0.105% 10年期公债 0.050% -1.5 0.065% 20年期公债 0.540% -1.5 0.555% 30年期公债 0.750% -1.0 0.760% 10年期公债期货 151.01 +0.30 150.71 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 艾茂林/王琛；审校 张涛/李爽)