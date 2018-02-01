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February 1, 2018 / 4:39 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格受日股反弹打压而下滑，10年期公债标售买需旺盛

1 分钟阅读

    路透东京2月1日 - 日本公债价格周四下滑，受日股强劲反弹打压，但10年期日债标售需求旺盛抑制了跌幅。
    
    五年期日债收益率             上涨1个基点至负0.075%；10年期日债收益率              升1个基点报0.090%，若涨超0.095%，则可升至2017年7月以来最高水平。
    
    日债收益率近期与全球公债一道上涨，公债价格下跌，因投资者预期全球经济将加速增长，且各国央行将开始将货币政策正常化的操作。

    周四的2.3万亿日圆10年期公债标售仍吸引到充足需求，因预计日本
央行决心在可预见的未来放松货币政策。
    
    周四10年券标售的投标倍数从1月上次标售的3.74倍升至4.58倍。
    
    日经指数       涨1.3%，为七天来首次上涨，受益于日圆走软和企
业财报。    
                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.130%     +1.0   -0.140%
    五年期公债                      -0.075%     +1.0   -0.085%
    10年期公债                       0.090%     +1.0    0.080%
    20年期公债                       0.595%     +1.0    0.585%
    30年期公债                       0.820%     +1.0    0.810%
    10年期公债期货                   150.27    -0.05    150.32
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 白云/王丽鑫)
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