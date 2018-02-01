日本债市：公债价格受日股反弹打压而下滑，10年期公债标售买需旺盛

路透东京2月1日 - 日本公债价格周四下滑，受日股强劲反弹打压，但10年期日债标售需求旺盛抑制了跌幅。 五年期日债收益率 上涨1个基点至负0.075%；10年期日债收益率 升1个基点报0.090%，若涨超0.095%，则可升至2017年7月以来最高水平。 日债收益率近期与全球公债一道上涨，公债价格下跌，因投资者预期全球经济将加速增长，且各国央行将开始将货币政策正常化的操作。 周四的2.3万亿日圆10年期公债标售仍吸引到充足需求，因预计日本 央行决心在可预见的未来放松货币政策。 周四10年券标售的投标倍数从1月上次标售的3.74倍升至4.58倍。 日经指数 涨1.3%，为七天来首次上涨，受益于日圆走软和企 业财报。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.130% +1.0 -0.140% 五年期公债 -0.075% +1.0 -0.085% 10年期公债 0.090% +1.0 0.080% 20年期公债 0.595% +1.0 0.585% 30年期公债 0.820% +1.0 0.810% 10年期公债期货 150.27 -0.05 150.32 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 白云/王丽鑫)