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日本债市：公债价格变化不大，10年期日债标售需求不错
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2017年8月1日 / 凌晨4点36分 / 7 天前

日本债市：公债价格变化不大，10年期日债标售需求不错

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京8月1日 - 日本公债价格周二变化不大，市场受到美债走软带来的负面压力，以及10年期日债标售需求良好带来的上行力量的拉扯。
    
    日本指标10年期公债收益率(殖利率)              持平于0.075%，20年期公债收益率              小涨0.5个基点至0.590%。
    
    周二标售的2.3万亿日圆(208.7亿美元)10年期日债的投标倍数为4.21，之前10次标售的平均投标倍数为3.90。

    新的10年期日债吸引了大量投资者需求。因上月日本央行提出无限量购买公债，并在指标日债收益率涨超0.100%之时遏制涨势。
    
    日本央行宣布，8月将保持常规操作中的购债额度不变，这也舒缓了日本债市的紧张情绪。部分市场参与者已为日本央行削减购债规模做好了准备。
    
    美债价格周一下跌，本周将有大量数据出炉，周五出炉的7月非农就业报告是重头戏，投资者还在等待周三发布的下一季再融资计划。            
                
                                              当日涨跌   上日                
                                   最新报价    (基点)   收市价
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.120%                
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.065%                
    10年期公债                       0.075%     +0.0    0.075%                
    20年期公债                       0.590%     +0.5    0.585%                
    30年期公债                       0.880%     +1.0    0.870%                
    10年期公债期货                   150.12    -0.04    150.16                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/王琛；审校 孙茉莉/刘秀红)

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