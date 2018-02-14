日本债市：公债价格因日股下挫而上涨，收益率曲线趋平

路透东京2月14日 - 日本公债价格周三上涨，因日股下挫提振对于避险债券的需求。 收益率曲线趋平，因随着3月止财年底临近，人寿保险商、养老基金等机构投资者的需求增强，带动超长端债券表现。 指标10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.060%。30年 期公债收益率 跌1.0个基点至0.785%。 40年期公债收益率 跌1个基点报0.920%，为2017年1月 以来最低。 在股市走软下，周三2.2万亿日圆的五年期公债标售吸引大量需求。 是次标债投标倍数为4.67倍，过去10次标债平均为4.3倍。 日经指数 跌至四个月低点，今日稍晚的美国通胀数据出炉前 ，投资者信心仍不稳。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.155% +0.0 -0.155% 五年期公债 -0.095% -0.5 -0.090% 10年期公债 0.060% -0.5 0.065% 20年期公债 0.560% -1.0 0.570% 30年期公债 0.785% -1.0 0.795% 10年期公债期货 150.68 +0.12 150.56 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 张荻/龚芳)