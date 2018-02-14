FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 14, 2018 / 4:33 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格因日股下挫而上涨，收益率曲线趋平

1 分钟阅读

    路透东京2月14日 - 日本公债价格周三上涨，因日股下挫提振对于避险债券的需求。
    
    收益率曲线趋平，因随着3月止财年底临近，人寿保险商、养老基金等机构投资者的需求增强，带动超长端债券表现。

    指标10年期公债收益率              跌0.5个基点至0.060%。30年
期公债收益率              跌1.0个基点至0.785%。
    
    40年期公债收益率              跌1个基点报0.920%，为2017年1月
以来最低。
    
    在股市走软下，周三2.2万亿日圆的五年期公债标售吸引大量需求。
    
    是次标债投标倍数为4.67倍，过去10次标债平均为4.3倍。
    
    日经指数       跌至四个月低点，今日稍晚的美国通胀数据出炉前
，投资者信心仍不稳。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    两年期公债                      -0.155%     +0.0   -0.155%
    五年期公债                      -0.095%     -0.5   -0.090%
    10年期公债                       0.060%     -0.5    0.065%
    20年期公债                       0.560%     -1.0    0.570%
    30年期公债                       0.785%     -1.0    0.795%
    10年期公债期货                   150.68    +0.12    150.56
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校　张荻/龚芳)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below