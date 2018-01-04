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日本债市：公债价格在清淡交投中下跌，受累于股市大涨
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January 4, 2018 / 4:59 AM / a day ago

日本债市：公债价格在清淡交投中下跌，受累于股市大涨

1 分钟阅读

    路透东京1月4日 - 日本公债价格周四下跌，因股市大涨减弱了避险日债的吸引力。投资者在2018年首个交易日仅谨慎试探，导致交投清淡。
    
    10年期日债收益率(殖利率)              涨1个基点，至0.055%。
    
    30年期日债收益率              升0.5个基点，报0.810%。

    日债跌幅受限，因日本央行通过例行购债操作，买进9,600亿日圆距到期日尚余1-10年
的公债。
    
    债市对日本央行总裁黑田东彦的演讲无多少反应。黑田东彦周四重申维持超宽松货币政
策以战胜通缩的诺言            
。
    
    日股在2018年第一个交易日大涨，东证股价指数上探1991年以来最高水准，因证券和石
油类股上涨。    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     +0.0   -0.140%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.105%
    10年期公债                       0.055%     +1.0    0.045%
    20年期公债                       0.000%     +0.0    0.565%
    30年期公债                       0.810%     +0.5    0.805%
    10年期公债期货                   150.76    -0.02    150.78
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/张若琪 审校 许娜/张明钧)

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