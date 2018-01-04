日本债市：公债价格在清淡交投中下跌，受累于股市大涨

路透东京1月4日 - 日本公债价格周四下跌，因股市大涨减弱了避险日债的吸引力。投资者在2018年首个交易日仅谨慎试探，导致交投清淡。 10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点，至0.055%。 30年期日债收益率 升0.5个基点，报0.810%。 日债跌幅受限，因日本央行通过例行购债操作，买进9,600亿日圆距到期日尚余1-10年 的公债。 债市对日本央行总裁黑田东彦的演讲无多少反应。黑田东彦周四重申维持超宽松货币政 策以战胜通缩的诺言 。 日股在2018年第一个交易日大涨，东证股价指数上探1991年以来最高水准，因证券和石 油类股上涨。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +0.0 -0.140% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.105% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.000% +0.0 0.565% 30年期公债 0.810% +0.5 0.805% 10年期公债期货 150.76 -0.02 150.78 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/张若琪 审校 许娜/张明钧)