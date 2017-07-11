日本债市：公债价格在近期下跌后企稳，之前五年期公债标售获稳健需求

路透东京7月11日 - 日本公债价格周二站稳脚跟，最近几周的跌势有所企稳，之前投资者在备受关注的五年期日债标售中提供了强力支持。 市场也受到日本央行周五激进购债操作的支撑，这也令市场参与者确信央行仍坚定致力于将收益率维持在当前水平。 2.2万亿日圆(192亿美元)的五年期日债标售中，最高的中标收益率为负0.033%。 投标倍数为4.85倍，高于上月标售五年期日债时的4.71，而且为近三年来最高水平。 在二级市场上，五年期公债收益率 持平于负0.035%。 “鉴于今天良好的标售结果，日本央行明天可能不需要增加购买五年期公债，”日本一银行交易商称。 日本央行将在周三买入一至10年期日本公债。 但交易商称，日本央行短期内可能还会不得不入场干预，增加购债或是进行固息买入操作，以表明自己的底线。 他们称，这样的挑战最早可能在周四到来，如果美联储主席叶伦周三的证词立场强硬并提振美国和欧洲公债收益率的话。 对全球包括欧洲央行在内的一些央行或将缩减刺激措施的预期升温，冲击到日本债市。 虽然日本央行还远没有接近结束其宽松政策，但其他国家的债券收益率上涨损及了日本公债的相对吸引力。 海外公债收益率上升带来的压力可能对最长期限的日债冲击最大，并使收益率曲线趋陡，因为日本央行对最长期公债收益率的控制力道要比对10年期和更短期公债收益率要宽松。 部分受上述因素的影响，收益率曲线周二趋陡，30年期公债收益率 涨1个基点至0.900%，10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.095%。 10年期日债期货 价格上涨0.01点至149.78。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.105% -0.5 -0.100% 五年期公债 -0.035% +0.0 -0.035% 10年期公债 0.095% +0.5 0.090% 20年期公债 0.635% +1.5 0.620% 30年期公债 0.905% +1.5 0.890% 10年期公债期货 149.78 +0.01 149.77 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/于春红/白云; 审校 王洋/王兴亚/汪红英)