日本债市：公债价格基本持平，等待美国税改议案及美联储主席提名

路透东京11月2日 - 日本公债价格周四基本持平，因美国财政和货币政策相关重要事件之前，市场观望情绪浓重。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.055%，20年期公债收益率 也持平，报0.585%。 金融市场等待今日稍晚将公布的美国税改议案，该提案推迟了一天公布。 美国总统特朗普将在周四晚些时候正式宣布美联储下任主席提名人选，这也是市场关注点。 熟知内情的消息人士周三表示，美国总统特朗普计划提名现任美联储理事鲍威尔为下任美联储主席；与其 他人选相比，鲍威尔的鹰派色彩较弱。 同时，日本央行周四进行常规购债操作，购买7,100亿日圆(62.3亿美元)到期期限五至40年的日债，对日 债构成温和支持。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +0.5 -0.165% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.100% 10年期公债 0.055% +0.0 0.055% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.845% -0.5 0.850% 10年期公债期货 150.52 +0.08 150.44 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王丽鑫/王琛；审校 徐文焰/张涛)