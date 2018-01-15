日本债市：公债价格多数小跌，对央行总裁黑田东彦谈话反应不大

路透东京1月15日 - 日本政府公债价格周一大多数小幅走跌，不过较长期公债获得支撑，因日本央行在常规操作中维持购债规模不变。 10年期日债 收益率涨0.5个基点，至0.075%，10年期日债期货 收低0.01点，报150.47。 日本央行总裁黑田东彦在讲话中强调通胀和经济有改善，推动日圆兑美元涨至四个月高位，但债市对此讲话的反应相对平淡。 黑田东彦对日本央行地区分行经理讲话时称，核心消费者物价上升1%左右。这和他三个月前对地区分行经理的讲话略有不同，他上次称核心通胀率处于零附近。 “预计经济将继续温和扩张，”黑田东彦在央行地区分行经理季度会议上讲话时表示。黑田东彦还重申他对于经济将继续成长的乐观看法。他还表示，当前日本经济温和扩张将帮助通胀加速升向2%的目标水准，暗示希望暂时维持货币政策不变。 日本央行在周一公布的季报中，上调九个地区中三个地区的经济评估，突显出其对范围不断扩大的经济复苏的信心。 20年期日债收益率 涨0.5个基点至0.590%。 30年期公债收益率 当日持稳于0.830%，40年期公债收益率 持平于0.990%。 在购债操作中，日本央行寻求购买4,100亿日圆(37亿美元)剩余期限为五到10年的公债，1,900亿日圆剩余年限10至25年的公债，以及800亿日圆剩余年限逾25年的公债，与上次购债操作中的购债规模相同。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.135% +0.5 -0.140% 五年期公债 -0.080% +0.5 -0.085% 10年期公债 0.075% +0.5 0.070% 20年期公债 0.590% +0.5 0.585% 30年期公债 0.830% +0.0 0.830% 10年期公债期货 150.47 -0.01 150.48 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 白云/于春红/王颖; 审校 蔡美珍/刘秀红/艾茂林)