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2017年7月12日 / 早上6点50分 / 1 个月前

日本债市：公债价格大多上涨，因央行扩大三至五年期公债购买规模

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京7月12日 - 日本公债价格周三大多上涨，日本央行在其市场操作中扩大三至五年期公债购买规模，以抑制短期公债收益率(殖利率)近来的涨势，这提振了市场人气。
    
    10年期现货公债收益率              日内持平报0.090%，10年期日债期货9月合约        收盘涨0.10点至149.88。
    
    超长期公债方面，20年期公债收益率              下跌1个基点至0.625%，30年期公债收益率              也下跌1个基点至0.895%

    五年期公债收益率             日内持平于负0.040%，周一曾涨至近一年半最高位负0.035%。
    
    日本央行周三买入3,300亿日圆(29亿美元)三到五年期公债，高于上次的3,000亿日圆。
    
    尽管日本央行对五年期公债收益率没有明确的目标，但该央行致力于将10年期公债收益率维持在“零左右”;在全球公债收益率上升之际，10年期日债收益率承受着上行的压力。

    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.110%     -0.5   -0.105%
    五年期公债                      -0.040%     +0.0   -0.040%
    10年期公债                       0.090%     +0.0    0.090%
    20年期公债                       0.625%     -1.0    0.635%
    30年期公债                       0.890%     -1.5    0.905%
    10年期公债期货                   149.88    +0.10    149.78
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 白云/王兴亚)

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