日本债市：公债价格大多上涨，追随全球市场走势

路透东京8月14日 - 日本公债价格周一大多上涨，追随全球市场走势，未受到乐观的经济数据影响。东京金融市场上周五因假日休市。 朝鲜半岛紧张局势维持公债的避险买盘，不过周末美朝之间的口水战没有升级。 10年期日本公债收益率 跌0.5个基点至0.050%，10年期公债9月期货 收高0.10点至150.50。 日股日经指数 收跌近1%，支撑债市人气，今日稍早数据显示，日本第二季经济增长速度大大好于预期 。 超长债方面，20年期日债收益率 持平于0.560%，30年期日债收益率 小幅下跌0.5个基点，至0.840%。 美债价格走坚亦提振日债。美债收益率上周五下跌，此前数据显示美国消费者物价疲弱，弱化了美国今年再次加息的预期，指标10年期美债收益率跌至6月底以来的最低点。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 五年期公债 -0.070% +0.0 -0.070% 10年期公债 0.050% -0.5 0.055% 20年期公债 0.560% +0.0 0.560% 30年期公债 0.840% -0.5 0.845% 10年期公债期货 150.50 +0.10 150.40 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 张涛/王琛；审校 艾茂林/于春红)