FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天内
日本债市：公债价格大多上涨，追随全球市场走势
#半岛局势
#中美贸易
#路透精英汇
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
朝鲜地图透露向关岛附近水域发射导弹的详细计划
半岛局势
朝鲜地图透露向关岛附近水域发射导弹的详细计划
特朗普授权调查中国知识产权操作 游说团体吁谨慎行事
时事要闻
特朗普授权调查中国知识产权操作 游说团体吁谨慎行事
特朗普启动NAFTA重新谈判 料引起与汽车行业的矛盾
国际财经
特朗普启动NAFTA重新谈判 料引起与汽车行业的矛盾
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月14日 / 早上7点56分 / 1 天内

日本债市：公债价格大多上涨，追随全球市场走势

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京8月14日 - 日本公债价格周一大多上涨，追随全球市场走势，未受到乐观的经济数据影响。东京金融市场上周五因假日休市。
    
    朝鲜半岛紧张局势维持公债的避险买盘，不过周末美朝之间的口水战没有升级。
    
    10年期日本公债收益率              跌0.5个基点至0.050%，10年期公债9月期货        收高0.10点至150.50。

    日股日经指数       收跌近1%，支撑债市人气，今日稍早数据显示，日本第二季经济增长速度大大好于预期             。
    
    超长债方面，20年期日债收益率              持平于0.560%，30年期日债收益率              小幅下跌0.5个基点，至0.840%。
    
    美债价格走坚亦提振日债。美债收益率上周五下跌，此前数据显示美国消费者物价疲弱，弱化了美国今年再次加息的预期，指标10年期美债收益率跌至6月底以来的最低点。
                
                                             当日涨跌   上日                
                                    最新报价  (基点)   收市价                        
    两年期公债                      -0.115%     +0.0   -0.115%                
    五年期公债                      -0.070%     +0.0   -0.070%                
    10年期公债                       0.050%     -0.5    0.055%                
    20年期公债                       0.560%     +0.0    0.560%                
    30年期公债                       0.840%     -0.5    0.845%                
    10年期公债期货                   150.50    +0.10    150.40                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 张涛/王琛；审校 艾茂林/于春红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below